41-летняя дизайнер Чапмэн и 65-летний Вайнштейн, один из самых влиятельных голливудских продюсеров, состояли в браке 10 лет. У них есть двое совместных детей – семилетняя дочь и четырехлетний сын.

Как продюсер множества популярных фильмов – в том числе "Криминального чтива" и "Джанго непобежденного" – оказался в центре скандала?

В чем обвинили Вайнштейна

Газета The New York Times 5 октября опубликовала расследование "Десятилетия обвинений Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах". Бывшие и нынешние подчиненные продюсера рассказали журналистам о домогательствах со стороны Вайнштейна.

Газета ссылалась на официальные бумаги, переписку и внутренние документы обеих кинокомпаний Вайнштейна, подтверждавшие эту информацию.

В частности, двое подчиненных Вайнштейна заявили, что в разные годы он уладил конфликты как минимум с восемью женщинами, обвинившими его в приставаниях и нежелательных физических контактах. Среди них были две ассистентки (в 1990 и 1998 годах), актриса (1997), итальянская модель (2015) и сотрудница The Weinstein Company Лорен ОʼКоннор (также в 2015 году).

В 1997 году с домогательствами Вайнштейна столкнулась актриса Роуз Макгоуэн: по ее словам, продюсер приставал к ней в номере отеля во время кинофестиваля "Сандэнс", а позже уладил конфликт во внесудебном порядке. Размер компенсации не разглашался, но газета сообщила, что за молчание женщинам платили от $80-150 тысяч.

Официально о домогательствах впервые заявила актриса Эшли Джадд ("Амнезия", "Целуя девушек" и "Двойной просчет") в 2015 году. Позже Джадд назвала имя продюсера. Актриса заявила, что когда она приехала к Вайнштейну на встречу обсудить возможное сотрудничество, он попросил ее подняться к нему в номер и предложил ей массаж. Актриса ответила отказом и после этого, утверждает Джадд, студия Вайнштейна ни разу не предлагала ей роль.

"Я стараюсь исправиться"

5 октября в комментарии The New York Times Вайнштейн попросил прощения: "Я стараюсь исправиться, но мне еще предстоит много работать над собой". В официальном заявлении он сказал, что вырос в 60-е и 70-е годы, когда правила поведения были другими, и просил дать ему второй шанс.

За помощью, по его словам, продюсер обратился к психотерапевтам.

Вайнштейн также сообщил, что собирается подать в суд на The New York Times за клевету.

Сразу после публикации расследования он рассказал о нескольких "очень жестких" разговорах с женой и что она "дала ему пинка", чтобы он стал хорошим человеком и заслужил прощения у тех, кого обидел.

Как отреагировали коллеги продюсера

Из-за подозрений в сексуальных домогательствах Вайнштейна 9 октября уволили из основанной им же компании Weinstein Co. Совет директоров Weinstein Co., говорится в официальном заявлении компании, решил уволить Вайнштейна "в свете новой информации о его неподобающем поведении, появившейся в последнее время".

Перед увольнением Вайнштейн просил агентов главных голливудских знаменитостей и глав других киностудий заступиться за него перед советом директоров The Weinstein Company.

Из названия Weinstein Co. ​уберут имя продюсера.

Харви Вайнштейн с братом Бобом Вайнштейном основали знаменитую независимую киностудию Miramax в конце 1970-х, где выпускали авторское кино: от фильмов Стивена Содерберга до Питера Гринуэя и Педро Альмодовара. Среди известнейших картин Miramax:

"Умница Уилл Хантинг",

"Влюбленный Шекспир",

"Криминальное чтиво",

"Чикаго",

"Король говорит",

"Бесславные ублюдки",

"Джанго освобожденный".

Многолетнее сотрудничество с Квентином Тарантино Вайнштейн называл "22-летним супружеством".

Кастинг на диване

Первой о приставаниях после публикации расследования​ рассказала звезда "Искупления" Джо Райта и "Ангела" Франсуа Озона – Ромола Гарай. По ее словам, это случилось в 2000 году, когда ей было 18 лет.

"Как у любой другой женщины в индустрии, у меня было "персональное интервью" у Вайнштейна; после прослушивания нужно было, чтобы он лично одобрил твою кандидатуру", – сказала Гарай. По ее словам, ее попросили подняться к Вайнштейну в номер отеля, где он встретил ее в халате. Она почувствовала себя униженной, но не смогла никому сказать об этом. "Это было злоупотребление властью", – сказала Гарай и добавила: "Вы не сможете найти актрису, у которой нет такой истории о Харви".

Актриса и телеведущая Лорен Сивиан рассказала, как в 2007 году продюсер зажал ее на вечеринке в углу, велел "заткнуться" и начал мастурбировать, пока не достиг оргазма. Как объяснила женщина, она не стала заявлять о случившемся, так как боялась скандала и самого Вайнштейна, обладавшего большим влиянием.

О домогательствах со стороны Вайнштейна в 1997 году также сообщила бывшая модель Зои Брок. По ее словам, в 23 года она познакомилась с продюсером на Каннском кинофестивале, где он обманом увез ее в отель, сказав, что туда перенесли вечеринку. Вайнштейн попытался сделать ей массаж, Брок спряталась в ванной.

Актриса и режиссер Азия Ардженто (дочь легендарного режиссера фильмов ужасов Дарио Ардженто) рассказала, что в 1997 году Вайнштейн пригласил ее на вечеринку в отель. Приехав туда, она обнаружила, что в номере, кроме него никого нет. По словам актрисы, она долгие годы винила себя за то, что не нашла в себе сил отбиваться, когда продюсер начал делать ей куннилингус.

Начинающая актриса Люсия Эванс сообщила The New Yorker, что продюсер пригласил ее поговорить о делах к себе в офис, хвалил ее и обещал роли, а потом расстегнул штаны и заставил заняться с ней оральным сексом. "Он крупный мужчина и он меня пересилил. Это самое ужасное, и именно поэтому он так долго проделывал это с женщинами: люди просто сдаются, а потом еще чувствуют, что сами виноваты в произошедшем", – сказала актриса.

Актриса Розанна Аркетт, по ее словам, дала отпор Вайнштейну. После этого, сказала актриса, продюсер портил ей жизнь на протяжении многих лет.

The New Yorker опубликовал полицейскую аудио-запись приставаний Вайнштейна к итальянской модели Амбре Гутиеррес в 2015 году (после первых приставаний модель обратилась в полицию, и записала последующую встречу на пленку). На записи слышно, как Вайнштейн клянется своими детьми, что не сделает ничего плохого, и продолжает настаивать на контакте с Гутиеррес. На ее вопрос, почему накануне он схватил ее за грудь, продюсер ответил: просто "привык так делать".

О домогательствах со стороны Вайнштейна рассказала актриса Гвинет Пэлтроу. По ее словам, когда ей было 22 года, Вайнштейн ее трогал. Она рассказала об этом своему парню, Брэду Питту, который пошел на конфликт с продюсером. После этого Вайнштейн велел ей молчать, а она согласилась, так как боялась, что уволят со съемок.

Анджелина Джоли столкнулась с домогательствами Вайнштейна, когда ей было 23. "У меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном в юности, и с тех пор я решила никогда с ним не работать и предупреждала других", – сказала Джоли, уточнив, что он приставал к ней в гостиничном номере.

Мужское молчание

Актриса и режиссер "Девочек" Лена Данэм в своей статье в The New York Times "Харви Вайнштейн и мужское молчание" написала, что продюсер – далеко не единственный, кто так ведет себя в киноиндустрии.

"Именно этого он боится больше всего: что исчезнет молчаливая мужская поддержка такого поведения", – написала в своем твиттере актриса Минди Калинг.

Киноактер и сценарист Сет Роген написал: "Я верю всем женщинам, рассказавшим о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна", а Бен Аффлек заявил, что "мы должны лучше защищать наших сестер, друзей, коллег и дочерей, поддерживать тех, кто находит в себе смелость рассказать о случившемся, и стремиться к тому, чтобы больше женщин имели влияние".

Ситуацию прокомментировала и Хиллари Клинтон, чью избирательную кампанию Вайнштейн поддерживал, в том числе деньгами.

"Поведение, описанное женщинами, недопустимо. Их смелость и поддержка общественности очень важны для того, чтобы подобные вещи не повторялись", – заявила Клинтон.