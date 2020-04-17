Как Германии удалось стать европейским лидером в борьбе с COVID-19

В Европе лучше всего действует в ситуации кризиса, вызванного пандемией COVID-19 , Германия. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами фонда Deep Knowledge Group (DKG) из Лондона. Она заняла второе место в мировом рейтинге безопасности государств в условиях пандемии коронавируса - в списке из 40 стран, опубликованном на официальной странице DKG, Германия уступает лишь Израилю.

Германия стала также единственной европейской страной в первой десятке рейтинга. Тройку лидеров замыкает Южная Корея, за ней следуют Австралия, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Сингапур, Япония и Гонконг. При составлении рейтинга его создатели во многом учитывали действенность мер, сдерживающих распространение коронавируса, объясняет основатель DKG Дмитрий Каминский.

"Страна должна была либо изначально объявить очень жесткий карантин, препятствующий распространению инфекции, либо - как в случае с Германией и Китаем - ввести ограничительные меры уже после того, как заразилось довольно большое число людей, и при этом достаточно эффективно лечить заболевших, добившись того, чтобы число умерших было относительно небольшим", - говорит аналитик. Одним из главных параметров для внесения в рейтинг, добавляет он, стала кривая роста числа инфицированных: "Она должна быть стабильной или понижаться. Именно поэтому в рейтинг не попали такие европейские страны как Италия и Испания".

Не попала в топ-40 стран, успешно справляющихся с кризисом вокруг коронавируса, и Литва. В ближайшее время Deep Knowledge Group расширит свой рейтинг до ста государств. Но фонд представил рейтинг стран Еврозоны, в котором Литва занимает 23 из 33 мест и попадает в "красную группу" стран с низким уровнем сопротивляемости.

Рейтинг - как пример для подражания в борьбе с пандемией

Изначально венчурный фонд Deep Knowledge Group, созданный в 2014 году в Гонконге, инвестировал в биотехнологические стартапы и в разработку искусственного интеллекта и Big Data. Составлением рейтингов, связанных с пандемией коронавируса, эксперты фонда, по словам Дмитрия Каминского, решили заняться после того, как распространение заболевания приобрело глобальный характер, повергнув мир "в состояние паники, хаоса и дезориентации".

"Правительства многих стран, - говорит Каминский, - не знают, что делать. Жители этих стран тем более не знают. Мы решили составить рейтинг эффективности в борьбе с коронавирусом, применив некие математические или методологические оценки анализа, чтобы стало ясно, благодаря чему ряду стран удалось добиться успеха в этой ситуации. Пока что оцениваются 24 показателя, в следующем рейтинге их будет 36 - и другие государства смогут воспользоваться ими как своего рода планом действий".

Германия - один из мировых лидеров в управлении кризисами

В своих исследованиях эксперты DKG используют информацию из открытых источников, в том числе данные Всемирной организации здравоохранения и Университета Джонса Хопкинса. Дмитрий Каминский говорит, что в целом речь идет об оценке эффективности национальной системы здравоохранения в настоящее время и на ближайший период, а также уровне экономической стабильности и дееспособности государства в долгосрочной перспективе - после завершения пандемии. "Ведь нужно не только пережить эпидемию, но и суметь перезапустить экономику, не допустив ее коллапса, и активно развиваться в ближайшие несколько лет, - объясняет Каминский. - Рейтинг показывает, какие страны максимально эффективно могут защитить своих жителей как от последствий заражения COVID-19, так и от экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса".

При составлении рейтинга аналитики Deep Knowledge Group учитывали такие критерии как эффективность национальных систем мониторинга и выявления заболевания, в частности, широкий доступ к тестам на коронавирус. Обращали они внимание также на действенность карантина и других ограничительных мероприятий. Еще одним параметром стали резервы системы здравоохранения.

"Если взять Германию, - говорит Каминский, - то там очень большой запас реанимационных койкомест, достаточно больниц и медицинского персонала. Но, что еще важнее, у Германии есть возможность производить медицинское оборудование и препараты внутри страны: она сможет самостоятельно решить эти проблемы, даже если окажется полностью отрезанной от других государств, допустим, в случае обострения пандемии".

Основатель DKG особо подчеркивает умение немецких властей - как на федеральном, так и на региональном уровнях - управлять кризисными ситуациями. "Учитывая изначально высокий уровень заражения, Германия сверхэффективно прошла стресс-тест и успешно затормозила распространение болезни, сумев избежать участи других стран. Это даст ей значительные экономические преимущества после окончания пандемии", - говорит он.