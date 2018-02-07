Спор разгорелся из-за краткого эмоционального поста в "Фейсбуке" Владимира Вьятровича, главы Украинского института национальной памяти.

Это государственное учреждение обрело новое дыхание после Евромайдана и занимается исследованиями Голодомора, освободительной борьбы украинцев в прошлом столетии и декоммунизацией.

"Не все щупальца "русского мира" такие очевидные, как совок и московская церковь, - написал Вьятрович, известный своим неравнодушием к вопросу национальной идентичности. - Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирониясудьбы", "восьмоемарта", булгаковы, пугачовы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля - эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воссоздания" (орфография и пунктуация сохранены. - Ред.).

Эта запись собрала около двух тысяч лайков и сотню злых смайлов, что не так уж и много для известного блогера. Однако ее появление спровоцировало лавину всевозможных комментариев, блогов, колонок и даже попыток подвергнуть психоанализу целое поколение.

Казалось, многие пользователи соцсети готовы были согласиться или простить Вьятровичу большую часть его высказывания, даже с учетом Булгакова. Но упоминание Цоя и Высоцкого в одном предложении с Кремлем стало чертой, за которой разгорелась виртуальная война за ценности.

За последние пару лет Украина запретила трансляцию нескольких сотен российских фильмов и сериалов, а также отказала во въезде многим российским музыкантам и актерам. Такие решения принимались против тех деятелей искусства, которые ездили на гастроли в Крым либо публично поддерживали сепаратистов в Донбассе.

Вряд ли кто-то серьезно ожидал, что Цоя, Высоцкого и Бродского тоже сочтут нежелательными лицами, но звоночек показался тревожным.

Кризис среднего возраста

Писатель Андрей Курков заметил, что пост Вьятровича разошелся одновременно с новостью о появлении "национальных дружин" на улицах Киева. Это объединения правых радикалов, которые заявляют, что будут помогать полиции поддерживать на улицах порядок. Сотни крепких, марширующих в униформе парней, которые называют себя альтруистами и не принадлежат ни к одной государственной структуре, мало кого оставили равнодушным.

"Самые умственно моторные граждане уже заготавливают ответы на случай, если их встретит "национальная дружина" в проходном дворе и спросит: "Любишь ли ты Высоцкого? Читаешь Булгакова?". Ну, понятно уже, как нужно отвечать", - пишет Курков.

Каждому гражданину, иронизирует писатель, предлагается добровольно самоочиститься в культурном смысле и разобраться со своими симпатиями, ожидая либо прощения, либо наказания. А дальше к "щупальцам русского мира" могут прибавить Бориса Акунина, Шендеровича, Василия Гроссмана или Светлану Алексиевич.

Обозреватель Михаил Дубинянский устроил 40-летнему автору фразы о "щупальцах русского мира" сеанс психоанализа. Все дело - в кризисе среднего возраста, поставил он диагноз. И кризис этот присущ целому "поколению Вьятровича", которое взрослело на сломе эпох, а сегодня занято поисками своей новой идентичности, пишет автор.

"Ведь Владимир Высоцкий или Виктор Цой не просто связаны с российской культурой. Это поколенческие маркеры, напоминающие о нашем реальном возрасте, - размышляет Дубинянский. - И когда звучит призыв выкинуть их вон, для кого-то станет решающей не патриотическая, а психологическая мотивация. Вдруг все сойдутся во мнении, что ценить Высоцкого - нелепая советская привычка, а ты запоздаешь и очутишься среди отсталых старперов! Среди тех, кого привык презирать и высмеивать".

Одно из самых резких высказываний в адрес Вьятровича принадлежит мэру Днепра - декоммунизированного Днепропетровска. Борис Филатов, известный поддержкой украинских добровольческих батальонов в Донбассе, обозвал автора поста матерным словом и сказал, что такими суждениями он отпугивает от национальной идеи десятки тысяч украинцев.

Высоцкий vs Боб Дилан

Немало, однако, и тех, кто поддерживает Владимира Вьятровича в его стремлении предупредить сограждан о скрытых угрозах Кремля.

Можно отрицать связь культуры с политикой и говорить, что Рихард Вагнер не отвечает за Гитлера, а Достоевский - за Ленина, пишет публицист Юрий Макаров.

"Однако они связаны, и это грустный, но неоспоримый факт. Пока Пушкин для тебя весит больше, чем Байрон, Тургенев больше, чем Мопассан, а, предположим, Высоцкий больше, чем Боб Дилан, ты являешься, по сути, частью "русского мира", нравится тебе это или нет", - написал Макаров в своей колонке.

В защиту Вьятровича выступил и журналист Виталий Портников, который в свое время учился в МГУ и сотрудничает с российскими СМИ.

"В русской культуре - странно было бы это отрицать - немало культурных вершин (исторических - меньше, это беда любой империи). Но для меня это - чужие вершины", - написал он в своем "Фейсбуке".

Людей, которые называют своим Отечеством Советский Союз, Портников назвал приспособленцами, потреблявшими советскую культуру в силу "чудовищной культурной глухоты".

"И именно эту культурную глухоту они сейчас защищают, не понимая очень простой вещи: Высоцкий - это не только их собственное прошлое, но и культурное наследие другой страны, чужой цивилизации. И эта цивилизация тоже осталась для нас всех в далеком прошлом. Далёком не по времени - по сути", - пишет Портников.

Сам автор поста о "щупальцах русского мира" спустя несколько дней решил примирить воюющие стороны: "Дискуссия о "Высоцком/Цое" не раскалывает украинцев, а демонстрирует линии разломов. Рентген не ломает костей - только фиксирует переломы. И он необходим для начала их лечения".

Он также дал понять, что хорошо знаком с песнями Владимира Высоцкого и не собирается предлагать правительству запрещать творчество тех, кого давно нет в живых.