Как Британия конфискует необъяснимое богатство. Дело студента-миллионера из Молдовы

На этой неделе он лишился почти 500 тыс. фунтов по решению суда лондонского Сити. Это все, что было на его счетах в британском банке в мае прошлого года, когда правоохранительные органы Британии решили воспользоваться новым законом, заморозить деньги и потребовать от 22-летнего Влада Луки Филата доказать, что они не были нажиты преступным путем.

Этот закон вступил в силу два года назад. Его первой жертвой стала жена госбанкира из Азербайджана, который, как и Филат-старший, осужден на родине за хищения. В обоих случаях власти задействовали новый инструмент — право добиваться в суде конфискации богатства сомнительного происхождения, если владельцы не докажут, что оно нажито добросовестно.

На первый взгляд все это похоже на произвол и попранную презумпцию невиновности, однако дьявол кроется в деталях новых законов, призванных осложнить жизнь понаехавшим коррупционерам и преступникам.

Шикарная жизнь

Влад Лука Филат приехал учиться в Лондон в июле 2016 года, сразу после того, как его отец получил в Молдове 9 лет тюрьмы за злоупотребление властью. Филат-старший называл дело "политической экзекуцией" и отрицал причастность к хищению $1 млрд из молдавских банков. Пропажа гигантской для небогатой Молдовы суммы привела к массовым протестам в стране и смене нескольких правительств.

Филат-младший обосновался в фешенебельном районе Лондона, снял пентхаус, внес за него предоплату в полмиллиона долларов, купил машину за 200 тысяч, вел экстравагантную жизнь и купался в роскоши. Так описывает его Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), которое и пошло в суд с просьбой заморозить счета студента.

По новому закону для этого необходимо доказать судье, что деньги — сомнительного и, вероятнее всего, преступного происхождения. Это было несложно. Во-первых, у Филата-младшего не оказалось никакого дохода в Великобритании. Во-вторых, средства на его счета вносились либо наличными, либо переводами от компаний с Каймановых островов и из Турции. В-третьих, его отец отбывает наказание за причастность к хищениям.

Судья согласился заморозить счета в мае 2018 года. По закону заморозка длится до двух лет. В это время правоохранительные органы предлагают владельцу средств доказать их добросовестное происхождение. Если владелец не сможет — или не захочет — сделать это, повторное обращение в суд закончится конфискацией.

Именно так завершились слушания в районном суде магистратов лондонского Сити, сообщила NCA и процитировала решение судьи Майкла Сноу, отписавшего казне 466 тыс. фунтов (более 600 тыс. долларов) замороженных денег на счетах Филата-младшего: "С точки зрения баланса вероятностей я согласился с тем, что источником средств была преступная деятельность его отца в Молдове".

Кто виноват?

Никто. Новые инструменты конфискации позволяют арестовывать, изымать и пускать с молотка сомнительное богатство, не ввязываясь в споры о том, на ком лежит вина. Это облегчает жизнь и ускоряет процесс, поскольку в гражданском производстве на уровне районных судов достаточно доказательств на уровне упомянутого судьей Сноу "баланса вероятностей" — скорее да, чем нет.

А вот уголовные разбирательства с владельцами сомнительных счетов и особняков требуют, во-первых, значительных трат и времени, а во-вторых, более высокого качества доказательств — "не оставляющих разумных оснований для сомнения".

Охотники за грязными деньгами довольны открывшимися возможностями. "Ордеры на заморозку счетов — ценный инструмент в борьбе с незаконными финансами в Великобритании. Если появляются подозрения в том, что средства нажиты преступным путем, мы имеем возможность обратиться в суд и заморозить, а следом и конфисковать эти деньги", — сказал Роб Макартур из подразделения NCA по борьбе с зарубежной коррупцией.

"В этом случае Влад Лука Филат не смог указать законный источник средств", — добавил он.

Точка в другом громком деле новой кампании пока не поставлена. В нем задействован еще один, более сложный инструмент — ордер, обязывающий владельца "необоснованного богатства" доказать его законное происхождение. Он позволяет конфисковать уже не деньги, а приобретенную на них собственность.

Его можно выписать через суд двум категориям людей. Первая — это политики, чиновники и приближенные к ним лица из стран, не входящих в Европейское экономическое пространство. Вторая — те, кого подозревают в совершении тяжких преступлений на территории Великобритании или за границей.

NCA добилась в суде разрешения выписать дебютный ордер супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой. Теперь она должна объяснить, откуда взялись десятки миллионов долларов на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в шикарной провинции.

Пока в этом деле счет 1:0 в пользу властей. Однако в Великобритании любая ущемляющая права граждан инициатива законодательной и исполнительной ветвей власти обычно начинает работать только после того, как пройдет через горнило судебной системы. Там в состязательном процессе лучшие юридические умы способны разобрать на части и сделать бесполезным любой недоработанный закон.

Это разбирательство далеко от разрешения, и оно рискует дойти до Верховного суда. Как только механизм заработает, можно ожидать целой волны новых претензий. Директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун рассказывал Би-би-си, что у них уже "много дел, и если говорить о ближайших шести-восьми, тут объектами нашего внимания выступают люди из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России".