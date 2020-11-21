Как азербайджанцы возвращаются к миру после войны в Карабахе

Тертер: "Только смерть не исправишь"

Уже второй раз за жизнь Логмана Садыгова его дом разрушен бомбежкой.

Первый раз это случилось в первую Карабахскую войну 1992-1994 годов, тогда погибли его родители, а сам он был ранен. И вот уже во время новой войны он вернулся обратно и обнаружил на месте своего дома в городе Тертер только руины.

"Соседский парень вот эту войну сидел в подвале, потом позвонил мне и сказал, что вот приезжай посмотри, — говорит нам Логман, стоя на развалинах своего дома. — Мы тогда убежали, захватив с собой только одежду, и вот все, что осталось, уничтожено — телевизор, холодильник, стиралка — все".

В эту последнюю войну Логман жил с семьей в доме у родственников в соседнем Бардинском районе. Он говорит, что приходили чиновники, внесли его в некий список, и он теперь надеется, что его семье дадут временное жилье, пока он не отстроит новый дом: "Невозможно оставаться на улице, скоро зима. Да и стеснять родственников, все это время живя у них, тоже не хочется".

Тертер подвергался бомбежкам с 27 сентября, когда началась новая война в Карабахе. Город обстреливали почти каждый день. Уцелевшие дома покрыты осколками, во многих из них выбиты стекла, в стенах зияют дыры. Многие жители уехали из города, некоторые прятались в подвалах и теперь они возвращаются обратно.

Пожилой женщине Махмар Албандовой повезло — ее дом почти цел. С детьми и внуками всю войну она пряталась в здании местной школы.

Тогда вся ее семья заболела, и она не могла оставить их, чтобы проведать хозяйство. Когда узнала, что война окончена, Махмар вернулась в свой дом, хотя в нем и выбиты стекла, повреждены стены, лопнули трубы — но он хотя бы не разрушен. "Как будто в Сирию попала", — говорит она и достает из стены металлический осколок.

У ее соседки Шовкет Мамедовой в стене дома зияет дыра, но дом тоже относительно цел. Ее сын был ранен на фронте: "Все, что разрушено, можно починить. Только смерть не исправишь, так что главное — он жив".

Барда: в ожидании разминирования

Во время 44-дневной войны в город Барда стекались, спасаясь от бомбежек, люди из соседних регионов (Тертерского, Агджабединского, Агдамского), что ближе к зоне боевых действий. Но и он в разгар войны подвергся обстрелу кассетными боеприпасами с армянской стороны, в результате чего только за один день погибло 20 человек. Теперь Барда тоже вернулась к нормальной жизни, и ее покидают соседи-беженцы, возвращаясь в свои дома.

Шерстяные одеяла и раскладушки, которые выдало государство, теперь собирают возле здания администрации города. Тогда в разгар войны местные власти размещали переселенцев в школах и ресторанах.

Глава исполнительной власти Барды Видади Исаев сообщил Азербайджанской службе BBC News, что только из Тертера сюда приехали 5 тысяч семей, или более 20 тысяч человек, и еще 13 тысяч из сел Агдама и Агджабеди. Многие из них уже вернулись обратно. Но те, чьи дома обрушились или опасны для жизни, по-прежнему остаются в Барде.

Городская школа № 6 была одной из десятков школ, в которых вынужденные переселенцы проживали 44 дня. Перед зданием школы сложены десятки раскладушек: руководство школы спешит разобрать их как можно скорее.

"Промокнут под дождем", — сетует один из работников. Директор Эльшад Мамедов говорит, что из 92 семей, которые жили в школе во время войны, теперь остались только четыре.

На застекленной стене здания первыми обращают на себя внимание плакаты с рекомендациями по пандемии Covid-19, правилами поведения на войне и советами, как защититься от снарядов.

В гардеробе скопились десятки одеял. Эльшад Мамедов говорит, что хотя госструктуры и удовлетворили первые потребности семей, укрывшихся в школе, местные жители не пожалели своей помощи: "Поверьте, жители приносили одеяла, одежду, еду, все, что могли".

В классной комнате запах еды сразу поражает вошедшего, хлебные крошки лежат на двух соединенных партах, заменивших обеденный стол; тарелки остатками еды — семья Гаджиевых явно только что пообедала.

Раскладушки сложены вдоль стен, одежда и посуда — на другой стороне: вот уже более 40 дней эта учебная комната с учебниками и черными классными досками, висящими на стенах, была местом, где семья спала, ела и отдыхала. Когда соседи узнали, что война окончена, они бросились к себе домой. И Гаджиевы собрали свои вещи, но не знают, куда идти.

"В наш дом попал снаряд, но не взорвался. Во время войны ANAMA (Азербайджанское национальное агентство по разминированию — ред.) приходило и искало еще снаряды, но не нашли. Сказали, что нужно принести оборудование. Вернуться не можем, боимся", — говорит хозяйка Ясемен Гаджиева.

Это второе в их жизни вынужденное переселение: впервые они были изгнаны из своих домов летом 1993 года, когда армяне захватили город Агдам. Сначала жили в палатках, а в последующие годы поселились в поселке, построенном в одном из оставшихся под контролем Азербайджана сел Агдама.

Агдам: "Родной дом лучше"

После окончания войны главное, о чем говорят в Азербайджане — это возвращение районов вокруг Нагорного Карабаха, населенных до первой войны 1992-1994 года азербайджанцами.

Их Армения должна передать постепенно до конца года по договору, подписанному с Азербайджаном и Россией.

Так и семья Гаджиевых ждет возвращение Агдама, откуда родом муж Ясемен — Мазахир. "Когда я уезжал, мне было 24 года, сейчас мне 49. Родина для всех мила; у нас в поселке хорошие условия, но родной дом лучше", — радуется Мазахир Гаджиев.

Все эти дни семья беспокоилась не только о доме, но и о своих детях: их сыновья-военные воевали на передовой.

Агдам был полностью разрушен еще в первую войну, и Гаджиевы пока рассчитывают только на возвращение в то построенное для них после войны село. А пока им государство обещало еще одну временную жилплощадь.

По соглашению, подписанному между руководителями Азербайджана, России и Армении, армянские военные должны были эвакуировать оккупированные территории Агдама до 20 ноября. И в пятницу минобороны Азербайджана подтвердило, что азербайджанские войска вошли на территорию города.

Баку: война в соцсетях закончилась?

В Баку (столице и крупнейшем городе Азербайджана) в эти дни и особенно вечерами непривычно тихо. Прекратились стихийные митинги. С машин и домов постепенно исчезают флаги.

В столице тоже говорят о возвращении территорий и все еще следят за новостями. Продавец в маленьком магазине в спальном районе сидит с постоянно включенным телевизором — ждет новостей из Кельбаджара, откуда он родом.

Вернулся стабильный интернет, и в соцсети теперь можно выходить без сложных маневров с VPN (технология, позволяющая посещать заблокированные в стране ресурсы).

Однако "Фейсбук" только на первый взгляд стал спокойнее. Там тоже ждут возвращения территорий, негодуют под постами о том, как армяне, покидая зону конфликта, жгут дома.

Но сетевые баталии, хоть и медленно, но исчезают. В обсуждения возвращаются и другие темы, включая коронавирус. Вторая волна пандемии в Азербайджане бьет все рекорды — почти 3200 случаев за день, что в шесть раз больше пика во время первой волны.

И последнее, но важное напоминание о войне — комендантский час после 9 вечера. Его до сих пор не отменили, и каждый вечер бакинцы спешат домой, чтобы не "нарваться" на штраф.