Ранее имя атаковавшего со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах называли французский портал ​Francetvinfo и телеканал France 2. О том, что мужчина был выходцем из Чечни накануне со ссылкой на собеседников в полиции рассказывал канал Europe 1. Официально эти данные не подтверждались. Посольство России во Франции направило местным властям запрос о гражданстве атаковавшего в Париже прохожих.

"Французская полиция сообщает, что вооруженный ножом юноша Хасан Азимов является гражданином Франции, уроженцем России чеченского происхождения. Он действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако, данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый", — рассказал о молодом человеке Кадыров.

В связи с этим, как отметил глава республики, "вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности", по его мнению, "полностью ложится на власти Франции". В Чечне, как добавил Кадыров, мужчина "только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе".

Противоречивой глава республики счел и информацию о том, что Азимов "имел контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции". Об этом ранее заявлял официальный представитель правительства Франции Бенжамин Гриво. Нападавший, как утверждал он 12 мая, находился на учете спецслужб​ как представляющий потенциальную угрозу национальной безопасности с 2016 года.

"В связи с этим возникает много вопросов, на которые пока нет ответов", — заметил Кадыров, добавив, что ​"западные страны считают: их демократия достигла небывалых высот". "Родителей лишают права заниматься воспитанием детей, делать им замечание, регулировать правила поведения. В таком случае власти всю ответственность за будущее детей берут на себя, поэтому и должны нести эту ответственность", — подчеркнул политик.

Власти на Западе, как уверен Кадыров, "создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности". "Спецслужбы готовят их к действиям в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, пополняют ими ряды иблисского государства. Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления", — считает глава республики.

Азимов, как в очередной раз подчеркнул чеченский лидер, "вырос в Франции и преступником стал в этой стране". "Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе", — заключил Кадыров. Семье и родственникам погибшего в результате происшествия он выразил соболезнования.

​Нападение на прохожих, при котором погиб один человек, и еще четверо получили ранения, произошло вечером 12 мая в центре Парижа. Очевидцы инцидента утверждали, что злоумышленник наносил ножевые удары по идущим мимо людям с криками "Аллах Акбар!" Преступник был убит прибывшим на место нарядом полиции. Позже ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".