Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров жестко отреагировал на поступок неизвестного молодого человека, который в метро кинул банку в сидящего рядом пассажира, передает "Советский спорт".
Ramzanas Kadyrovas
© Sputnik/Scanpix

На видео, которое появилось в интернете, молодой человек, чья личность не установлена, кидает банку из под энергетика в сидящего рядом человека. При этом он восклицает: "Ахмат — сила", имея в виду спортивный клуб.

Кадыров в своем телеграм-канале поставил дебоширу ультиматум: явиться в Грозный немедленно вместе со своими родственниками. Также глава Чечни добавил, что этот поступок сильно вывел его из себя.

"Сегодня моему возмущению нет предела", — написал политик, добавив, что у автора видео есть всего несколько часов, чтобы выполнить требование, иначе придется сильно пожалеть.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Bloomberg: Украина близка к религиозной войне (5)

Конфликт России и Украины привел к «духовному...

При старте ракеты ”Союз-ФГ” с новым экипажем МКС произошла авария (132)

Аварийное приземление экипаж корабля совершит в...

В сенате США предложили один млрд долларов на защиту ЕС от российских энергоресурсов (15)

В сенате конгресса США представлен двухпартийный...

Сегодня и завтра возможны сбои в работе интернета (6)

11 октября пройдет первое в истории обновление настроек...

Кадыров приказал опозорившему его чеченцу немедленно прибыть в Грозный (26)

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров жестко...

TOP новостей

МИД Литвы отреагировал на действия Кремля: стоит ли послу России задуматься о чемоданах? (95)

После острой реакции Москвы на похороны литовского...

Проясняются проблемы пенсионной реформы: у тех, кто не будет интересоваться, снизятся зарплаты (26)

10 октября Соцмин в парламенте должен был объяснять...

Дано добро на строительство Национального стадиона в Литве (34)

Завершились переговоры между Вильнюсской мэрией,...

Исследование: сокращение времени работы магазинов - 270 млн. евро ущерба экономике Литвы (19)

Если ограничить время работы магазинов в воскресенье и...

Сокращение числа чиновников в Литве обернулось пародией (10)

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявлял...