В январе 2019 года власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля спикеры парламентов республик заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления к 15 декабря границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Вопрос, связанный с процедурой прохождения установления координатного описания границ был обсужден, в том числе и с участием общественности во всех 11 муниципальных образованиях республики, граничащих с тремя регионами: Чечней, Калмыкией и Ставропольским краем.

Однако 10 июня конфликт на административной границе Чечни и Дагестана разгорелся с новой силой — теперь вокруг указателя на выезде из дагестанского Кизляра "Чеченская Республика — Шелковской район". Эта территория действительно относится к Чечне, но знака раньше там не было. И после появления в соцсетях видеозаписей с возмущенными комментариями группа молодых людей, решив, что соседняя Чечня расширяет свои границы, демонтировала этот знак.

На следующий день в Дагестане у снесенного знака собрались несколько сотен человек. В Кизляр приехали военные и даже спикер парламента Чечни Магомед Даудов с чеченским ОМОНом. Даудов обвинил в инциденте администрацию Кизлярского района. На распространенной в соцсетях видеозаписи беседы Даудова с дагестанцами тот заявил, что знак будет восстановлен: "Ты это снимешь через мой труп!". "Через твой труп тоже снимем", — ответил ему житель Дагестана.

Глава Дагестана Владимир Васильев призвал чеченскую сторону "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы". По его словам, вопрос границы между республиками должен решаться с учетом интересов жителей обоих регионов и всего СКФО в целом.

К вечеру 11 июня в Кизлярском районе Дагестана были задержаны 19 человек, участвовавшие в народном сходе по поводу указателя с надписью "Чеченская республика Шелковской р-н". Как сообщает "Кавказ.Реалии" со ссылкой на МВД Дагестана, задержанных подозревают в хулиганстве в состоянии алкогольного опьянения. Все они находятся в отделении полиции и проходят медицинское освидетельствование.

Кадыров пообещал спросить с каждого дагестанца, оскорбляющего чеченцев: "Следите за языком и пальцами, иначе вырвем и поломаем"



Не обошел ситуацию стороной и глава Чечни Рамзан Кадыров, который обещал спросить с каждого дагестанца, оскорбившего чеченца, рекомендовал следить "за языком и пальцами", иначе пригрозил "поломать пальцы и вырвать язык".

В своем Instagram он выразил возмущение оскорблениями, посыпавшимися на него и его сподвижников. В видеообращении Кадыров рассказал об отношении к соседям — дагестанцам и ингушам, а также возмутился грубыми сообщениями, которыми завалены его аккаунты. При этом он обратил внимание, что ни с Северной Осетией, ни со Ставропольским краем у республики нет никаких территориальных проблем.

"Мы же не говорим, как ваши улицы, села называются… Дайте нам жить, в конце-то концов! Я брат больше, чем вы, — и дагестанским, и ингушским народам. Я всегда протягиваю руку помощи всем. И мой отец, наш первый президент, этому призывал и учил нас", — сказал Кадыров.

Он призвал дагестанцев "не писать комментарии, оскорбляющие достоинство человека". "Я уважаю себя, род. Если мы работаем, выполняем работу на таких должностях — это не значит, что мы не люди. Если мы придем в ваш дом, постучим и будем спрашивать за те оскорбления чеченского народа и руководства, имейте в виду: мы ни один комментарий просто так не оставляем. Никому не позволим оскорблять", — подчеркнул он, потребовав от оппонентов "убрать свои комментарии".

"Мы все читаем. Целая группа над этим работает. У нас адаты, обычаи никто не отменял, — напомнил он. — Поэтому убить меня — это не так страшно. А если вы оскорбляете мою кровь, род и мою семью, мой народ — это для меня важнее всего. Поэтому за языком следите, за пальцами следите. А то мы поломаем пальцы, вырвем язык. Имейте в виду: мы ни один провоцирующий комментарий, видео, публикации не оставим. Где бы он ни был, какой бы он ни был… Вы меня знаете хорошо. Я люблю за свои слова отвечать. Я вас прошу по-братски, как мусульманин мусульманина — не поддавайтесь на провокации".

В ответ на гневные и невоздержанные оскорбления со стороны лидера Чечни председатель профсоюза сотрудников правоохранительных органов, дагестанский общественник Магомед Шамилов заявил, что прозвучавшее заявление "чуждо Рамзану Кадырову".

"Я очень уважаю Ахмат-хаджи и Рамзана Кадыровых за то, что остановили кровопролитную и самоуничтожающую войну в Чечне и заставили говорить Россию на равных с ней. Но в данном случае не ясны претензии Кадырова к дагестанцам. Каким образом мы не даем им жить?" — заявил Шамилов в интервью "Кавказ.Реалии".

По мнению Шамилова, главе региона "лучше не реагировать на оскорбительные комментарии, идущие от неопределенного круга лиц". Не исключено, что "эти лица нацелены на порождение конфликта между братскими народами", говорит он.

Тем более что и сами чеченцы позволяют себе выпады в адрес соседей. "Во избежание эскалации конфликтов по вопросам границ я бы предложил Кадырову опираться на мнение алимов, старейшин, — заключил он. — Хотя не понимаю, зачем соседней республике такое строгое обнесение границ, ведь эти границы и так существуют тысячелетиями".

Боец Нурмагомедов: обе стороны виноваты, власти надо считаться с народом и ставить в известность о своих планах



Первый российский обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов, известный своими скандальными комментариями в соцсетях, на этот раз довольно выдержанно высказался о происходящем на административной границе Дагестана с Чечней.

По мнению Хабиба, установка любых границ на подсознательном уровне разделяет братские народы. "У нас пошел раскол, и в этом расколе я вижу виноватых с обеих сторон, надо с народом считаться, и надо народ собирать и делиться с народом планами, а для этого у нас ведь есть власть, которая несет за это ответственность…" , — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Он уверен, что в этой сложной ситуации нужна решать все сообща, идти навстречу друг другу. "Нужно всем вместе собраться, как политикам так и старейшинам, и жителям этого региона и решить эту проблему — с уважением и с любовью ради Аллаха, — считает боец, подчеркивая, что всегда считал и будет считать чеченцев братьями. "Пусть Аллах направит нас на истинный путь и даст нам терпения и правильного понимания в это смутное время", — подытожил Хабиб.

Напомним, осенью 2018 и весной 2019 года в соседней Ингушетии также проходили протесты против изменения границы с Чечней. Мартовская акция против соглашения об административной границе переросла в столкновения с силовиками. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти (часть 2 статьи 318 УК) и призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК). Были арестованы более 20 активистов.