Россия и Германия должны заплатить компенсации за разрушение Польши во времена Второй мировой войны. Такое мнение высказал глава правящей партии Польши "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в интервью, опубликованном немецкой газетой Bild в субботу, 25 января. Однако он отказался назвать предполагаемую сумму возможных репарационных требований до оглашения результатов работы специальной комиссии.

При этом польский политик высказал сомнение, что при жизни нынешнего поколения Москва признает свою ответственность в том числе и за "уничтожение экономики Польши, дорог, заводов, исторических зданий и культурных ценностей". Но, подчеркнул Качиньский, "наши требования не имеют срока давности" и "Россия должна платить".

Глава PiS также обвинил российского президента в желании переписать историю, переключить внимание на Польшу, чтобы замаскировать роль его страны "в начале Второй мировой войны и ее последствиях". Но, по словам Качиньского, мир знает правду. "Это был сталинский Советский Союз, который 17 сентября 1939 года набросился на Польшу. Это были советские солдаты и палачи НКВД, убившие в 1940 году в Катыни и в других местах сотни тысяч польских офицеров. Но поляки как жертвы, а русские как преступники – такая роль Путину не нравится", - отметил политик.