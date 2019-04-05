К теще на устрицы: как родственница советника Путина развивает акваферму в Крыму

Северо-западная часть Крыма за Евпаторией. Бесконечный песчаный пляж, степь с редкими деревьями и поселки с мультипликационными названиями — Ромашкино, Молочное, Штормовое, Мирный.

Уже за Мирным, глубоко вдаваясь в полуостров, расположено самое глубокое в Крыму озеро Донузлав. Впрочем, сейчас его точнее называть "заливом" — в 1960-е годы озеро соединили с морем каналом.

По разбитой, ухабистой дороге корреспонденты Би-би-си огибают Донузлав и въезжают в село Медведево на северном берегу.

Здесь, по соседству со старым советским пансионатом, работает устрично-мидийная ферма "Аква Крым". При ее упоминании некоторые местные жители вспоминают Сергея Глазьева — советника президента России.

Русская служба Би-би-си выяснила, какое отношение к этой устрично-мидийной ферме имеет советник Путина.

Устричный бум



Ферма "Аква Крым" появилась на Донузлаве на волне бума по открытию устрично-мидийных ферм в Крыму, который наблюдается в последние годы.

Причина этого бума — продуктовое эмбарго, введенное Россией в ответ на санкции Запада в августе 2014 года: в список запрещенных к ввозу продуктов тогда попали и морские деликатесы.

За три года протекционизма производство мидий и устриц в целом по России увеличилось в 17 раз, передавал в середине 2018-го РБК со ссылкой на данные Росрыболовства.

Львиная доля этого роста пришлась на Крым. В 2018 году устриц на полуострове было выращено на треть больше (174 тонны), чем в предыдущем, сообщал ТАСС со ссылкой на данные местного минсельхоза.

У этого бизнеса в Крыму сейчас две основные трудности. Первая — длительный срок окупаемости: при инвестициях от полумиллиона до нескольких миллионов долларов первый урожай устриц можно будет собрать только через три года после посадки, а отбить вложенные средства — минимум через семь лет, говорит Сергей Кулик, собственник старейшей устричной плантации на полуострове под Ялтой.

Вторая — сложно получить земельный участок под береговую инфраструктуру, где, например, будут храниться специализированные суда. Эта проблема сейчас является главной для крымских хозяйств, говорит глава Крымской ассоциации аквакультуры Сергей Грищенко. По его словам, предприниматели долго ждут оформления всех документов. В некоторых случаях они вынуждены судиться с государством.

Однако компании "Аква Крым" с севера Донузлава удалось решить эту проблему.

"Шахтерские зори"



В конце мая 2016 года "Аква Крым" стала победителем аукциона Росрыболовства на аренду почти 160 гектаров водной акватории в районе села Медведево на Донузлаве.

Летом того же года компания успешно выиграла другой тендер, но уже минимущества Крыма — на управление заброшенным санаторием "Шахтерские зори", расположенным в Медведеве на берегу озера.

На тот момент санаторий не работал. К примеру, компания получила в управление разобранный проржавевший трактор и ржавую лодку. Но главными объектами, конечно, стала не ржавая техника, а свыше 30 летних домиков, за аренду которых компания заплатила в бюджет Крыма около 500 тысяч рублей.

Санаторий до сих пор не используется по прямому назначению, убедился корреспондент Би-би-си. "Он не работал, когда они [создатели фермы] сюда зашли", — рассказывает местный житель.

Но спустя полтора года минимущество Крыма продало "Шахтерские зори" за 11 млн рублей компании, аффилированной с "Аква Крымом", следует из документов соответствующего аукциона.

Так "Аква Крым" получила возможность использовать прибрежную территорию под устрично-мидийную ферму.

В 2017 году она выпустила в "садки" — специальные сети для выращивания устриц — более 2 млн штук устричной молоди, сообщало Азовско-Черноморское управление Росрыболовства. Также на ферме выращиваются и мидии.

От генерала до тещи



Кому же принадлежат ферма и санаторий "Шахтерские зори"?



У устрично-мидийного комплекса два основных юрлица: ООО "Аква Крым", которое арендовало акваторию у Росрыболовства, и ООО "Азбука моря", которому принадлежит санаторий.

Доли "Азбуки моря" распределены следующим образом: Константин Королевский — 27,5%, Геннадий Удовиченко — 27,5%, Лилия Гомзик — 22,5%, Эдуард Шматков — 22,5% (данные "СПАРКа").

Структура владения "Аква Крымом" похожая, только там вместо Королевского — его родственница Светлана. 10% в этой компании также принадлежат директору фермы Роману Гончарову.

Около четверти в двух юрлицах фермы — у семьи Константина Королевского. Королевский — уроженец Луганской области, в "нулевые" годы работал замруководителя департамента градостроительной политики мэрии Москвы, где курировал программу "Народный гараж". Впоследствии он стал обвиняемым по уголовному делу по статье "мошенничество", связанному с реализацией этой программы, писал "Коммерсант". Информации о приговоре в открытом доступе нет. Но известно, что уже после того, как стало известно о деле, Королевский занял пост заместителя главы министерства регионального развития.

Его сестра, Наталия Королевская, в начале 2010-х была министром социального развития Украины, а сейчас трудится депутатом Верховной рады от "Оппозиционного блока".

Еще одна четверть в этом бизнесе — у ветерана войны в Афганистане, генерал-майора полиции Геннадия Удовиченко. Уволившись с военной службы, он работал в администрации президента и в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). После ликвидации ФСКН занялся предпринимательством.

Их партнеры — строительный предприниматель из Самары Эдуард Шматков и 68-летняя москвичка Лилия Гомзик. И если Шматков активно представлен в публичном поле родной Самары, то про Гомзик в открытом доступе нет никакой информации.

Устрично-мидийная ферма — ее первый опыт в бизнесе.

"Нет никаких владельцев"



Дополнительную информацию о Лилии Гомзик предоставил источник, изучивший несколько российских баз данных. Из них следует, что в первую половину "нулевых" она трудилась в Рособоронэкспорте. Она может быть родственницей Сергея Глазьева, советника президента России.

Она может быть родственницей Сергея Глазьева, советника президента России. Например, Лилия Гомзик регулярно ездила на поезде вместе с детьми Глазьева, в том числе — в Крым. А в 2017 году из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с ними ехал Валерий Гомзик — предположительно муж совладелицы "Аква Крыма" Лилии Гомзик.

Би-би-си обнаружила подтверждение этой информации в открытых данных.

Жена Глазьева Оксана Валерьевна в 1994 году закончила экономический факультет МГУ. На сайте сообщества выпускников факультета она указана под своей девичьей фамилией — Гомзик.

В налоговой декларации самого Глазьева указывается имущество его супруги. Там есть информация об участке в Одинцовском районе Подмосковья. Он перешел к Оксане Глазьевой по договору дарения от Валерия Гомзика (данные Росреестра).

При этом сам Сергей Глазьев, согласно официальной информации, никогда не занимался бизнесом.

Начав карьеру в 1980-е как ученый, в 1990-е он трудился министром внешнеэкономических связей РФ, затем был депутатом Госдумы. В 2004 году он участвовал в выборах президента России и набрал тогда 4,1% голосов.

Его совокупный доход за последние шесть лет — 37,7 млн рублей.

Он был включен в санкционный список США после аннексии Крыма.

Глазьев как минимум с 2015 года выступает с лекциями перед участниками молодежного лагеря "Донузлав", который ежегодно устраивают на южном берегу озера.

"Мы наблюдаем эскалацию американской агрессивности. Она проявляется и в антироссийских санкциях, и в накачивании украинского нацистского марионеточного правительства американским оружием", — эмоционально рассказывал он молодежи в 2018 году.

Судя по соцсетям, любят отдыхать в этой части Крыма и дети Глазьева.

Глазьев через свой аппарат передал, что не будет отвечать на вопросы Би-би-си. "Нет у меня никаких владельцев", — так ответил гендиректор "Аква Крыма" Роман Гончаров на вопрос о том, что среди собственников фермы есть предположительная теща советника президента.

Связаться с Лилией Гомзик не удалось.

Шампанское от Киселева



После 2014 года Крым стал местом для инвестиций для близких к Кремлю людей, попавших под санкции США.

В 2015 году глава МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вместе с партнерами начал выпускать в Крыму шампанское Cock t'est belle.

Большую бутылку собственного вина он подарил журналисту Юрию Дудю в конце интервью для YouTube-канала "вДудь".

Крымское винное хозяйство Alma Valley развивают компании, связанные с "Инвест плюс". Ее бенефициаром считают структуры, близкие к главе банка ВТБ Андрею Костину, писал журнал Forbes. В частных беседах топ-менеджеры Alma Valley также называли владельцем Костина, писали "Ведомости".

"Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга не только построил Керченский мост, но и, например, возводит в Севастополе парк на территории в 40 гектаров.

Банк "Россия", основной пакет акций которого принадлежит Юрию Ковальчуку, занимался реконструкцией аэропорта Симферополя и приобрел завод шампанских вин "Новый свет".