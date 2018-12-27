Правительство ФРГ изучает возможность привлечения иностранцев из стран Евросоюза для службы в бундесвере. В частности, речь идет о врачах или IT-специалистах.
© Reuters/Scanpix

В бундесвер собираются привлекать иностранцев. Правительство ФРГ изучает возможность рекрутировать граждан стран Евросоюза для выполнения отдельных задач, заявил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) в четверг, 27 декабря, в интервью изданиям медиаконцерна Funke Mediengruppe. По его словам, речь идет, в частности, о врачах или IT-специалистах.

По данным Funke Mediengruppe, правительство ФРГ провело консультации с партнерами в ЕС по этому вопросу. Большинство стран, особенно в Восточной Европе, отреагировали сдержанно. В частности, в Болгарии выразили опасение в связи с возможной утечкой специалистов. В Германии живет 530 тысяч граждан стан Евросоюза в возрасте от 18 до 30 лет, часть из них может быть заинтересована в службе в армии.

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По мнению уполномоченного бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханса-Петера Бартельса (Hans-Peter Bartels), рекрутирование граждан стран ЕС в бундесвер "не станет чем-то особенным", поскольку и сейчас в немецкой армии служат "много солдат с миграционными корнями и двойным гражданством". Однако, как отметил политик, было бы иллюзией ожидать, что это решит все проблемы с пополнением армии.

В настоящее время бундесвер насчитывает 182 тысячи военнослужащих. Согласно планам министерства обороны, к 2025 году численность армии должна увеличиться до 203 тысяч. В первую очередь, новый персонал требуется в подразделение по кибербезопасности и для осуществления проектов в рамках Европейского оборонительного союза.

Deutsche Welle
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