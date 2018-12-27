В бундесвер собираются привлекать иностранцев. Правительство ФРГ изучает возможность рекрутировать граждан стран Евросоюза для выполнения отдельных задач, заявил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) в четверг, 27 декабря, в интервью изданиям медиаконцерна Funke Mediengruppe. По его словам, речь идет, в частности, о врачах или IT-специалистах.
По данным Funke Mediengruppe, правительство ФРГ провело консультации с партнерами в ЕС по этому вопросу. Большинство стран, особенно в Восточной Европе, отреагировали сдержанно. В частности, в Болгарии выразили опасение в связи с возможной утечкой специалистов. В Германии живет 530 тысяч граждан стан Евросоюза в возрасте от 18 до 30 лет, часть из них может быть заинтересована в службе в армии.
По мнению уполномоченного бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханса-Петера Бартельса (Hans-Peter Bartels), рекрутирование граждан стран ЕС в бундесвер "не станет чем-то особенным", поскольку и сейчас в немецкой армии служат "много солдат с миграционными корнями и двойным гражданством". Однако, как отметил политик, было бы иллюзией ожидать, что это решит все проблемы с пополнением армии.
В настоящее время бундесвер насчитывает 182 тысячи военнослужащих. Согласно планам министерства обороны, к 2025 году численность армии должна увеличиться до 203 тысяч. В первую очередь, новый персонал требуется в подразделение по кибербезопасности и для осуществления проектов в рамках Европейского оборонительного союза.
Украинская контрразведка разоблачила агентурную сеть РФ в Николаевской области
В Николаевской области разоблачили агентурную сеть...
ФОТО: Американец впервые в одиночку пересек пешком Антарктиду (1)
Американец Колин О'Брэди стал первым человеком, который...
К службе в бундесвере планируют привлекать иностранцев из ЕС (2)
Правительство ФРГ изучает возможность привлечения...
Шоумен Зеленский сказал, будет ли баллотироваться в президенты Украины (3)
Украинский актер Владимир Зеленский заявил в интервью...
В Армении требуют выдать российского солдата, подозреваемого в убийстве в Гюмри (5)
25 декабря перед российским посольством в Ереване...
TOP новостей
Предприниматель: могу быстро показать, где взять деньги для учителей (8)
Год подходит к концу, компании подводят итоги и...
Расследование DELFI. Литва выступает против Nord Stream 2, но открывает двери для его спонсоров (33)
Финская компания Fortum развивает в Литве ряд...
Эксперты: размещенные в странах Балтии и Польше силы НАТО в случае нападения могут потерпеть поражение (18)
Американские эксперты в сфере безопасности...
Синкявичюс: Сквернялис был бы самым лучшим кандидатом в президенты (3)
Наилучший кандидат в президенты Литвы -...
С Нового года родителей ждут перемены: увеличатся выплаты на детей (1)
С 1 января "детские" деньги увеличат на 20 евро, а на...