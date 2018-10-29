Ранее в октябре к редакции «Новой газеты» подбрасывали корзину с отрезанной головой барана и похоронный венок. Издание расценило произошедшее как угрозы в адрес журналиста Дениса Короткова и обратилось в полицию.

Коротков, в числе прочего, известен материалами про наемников из частных военных компаний в Сирии, а также статьей про уязвимость на сайте Минобороны. Очередное расследование Короткова — о Евгении Пригожине — вышло на «Новой газете» 23 октября.