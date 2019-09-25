"Мы не стоим без дела и не ждем, пока полномочия перейдут к федеральным органам", - заявил директор Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch), отвечая 24 сентября на вопрос DW о роли этого ведомства в расследовании убийства в Берлине месяц назад бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Версия заказного убийства
Расследованием этого убийства пока формально занимается прокуратура Берлина, но за его ходом "внимательно следит" и Генеральная прокуратура ФРГ. Обычно федеральные органы, в том числе BKA, подключаются, если усиливаются подозрения в том, что за преступлением могут стоять спецслужбы иностранного государства.
Официально следствие по этому делу еще не передано в федеральные органы. Тем не менее BKA, рассказал Мюнх, взяло на себя все, что касается международных аспектов этого преступления, полицейских запросов в другие страны, а также оказывает берлинским коллегам техническое содействие.
Директор BKA отказался уточнить, направлялись ли запросы конкретно в Польшу и во Францию, где до Берлина побывал предполагаемый убийца, задержанный по горячим следам с паспортом на имя Вадима Андреевича Соколова, родившегося в 1970 году в Иркутске. Но, заявил Мюнх, "мы разослали по всему миру все возможные запросы" с тем, чтобы проверить различные версии этого преступления. "Наша цель, - пояснил он, - узнать, есть ли факты, подтверждающие ту или иную гипотезу в этом деле".
По одной из версий, убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине было заказным. Спецслужбы США утверждают, что имеют свидетельства причастности к преступлению российских спецслужб.
К расследованию убийства чеченца в Берлине подключилась федеральная спецслужба Германии (1)
Следствие по делу об убийстве в Берлине чеченца...
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