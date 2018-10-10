К побережью Флориды приближается ураган "Майкл"

Ураган "Майкл" усилился до шторма третьей категории и сейчас движется прямо на регион Панхендл на северо-западе штата Флорида. Синоптики ожидают, что "Майкл" обрушится на побережье региона Панхендл во второй половине дня в среду 10 октября. Скорость ветра в центре шторма может достигать 195 км/ч.
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Предупреждения об опасности ураганов были выпущены для районов, которые находятся на границе между штатами Алабама и Флорида. В некоторых районах власти ожидают торнадо и выпадение до 30 см осадков.

Губернатор Флориды Рик Скотт охарактеризовал "Майкл" как "ужасающий ураган" и предупредил, что стихия может "​полностью опустошить" целые районы штата. Он призвал жителей не игнорировать приказы об эвакуации и уделять внимание новостным сообщениям о перемещении урагана.

Синоптики предупредили, что штормовой прилив в районах Панхендл и Биг-Бенд может составить от 2,5 до 4 метров.

Президент Дональд Трамп заявил, что федеральные службы по чрезвычайным ситуациям находятся в полной готовности.

Синоптики говорят, что "Майкл" – быстро движущийся шторм, который быстро ослабеет, как только выйдет из теплых вод Мексиканского залива на сушу. Затем он проследует через территорию среднеатлантических штатов и снова выйдет в океан к пятнице.

"Майкл" стал причиной наводнений и проливных дождей в нескольких странах Центральной Америки и на Кубе, он привел к разрушению жилищ и массовым отключениям электричества. По меньшей мере 13 человек погибли в результате стихии в Сальвадоре, Гондурасе и Никарагуа.

"Голос Америки"
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