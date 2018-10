"Караван мигрантов", состоящий из нескольких тысяч человек, вышел из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе на прошлой неделе и был остановлен мексиканскими властями на мосту на границе с Гватемалой. Однако многие пересекли воду вплавь или на самодельных плотах.

По данным миграционного ведомства Гватемалы, в минувшие выходные еще около тысячи мигрантов пересекли границу Гондураса и теперь хотят присоединиться к "каравану мигрантов".

На границу в Тапачуле, городе в мексиканском штате Чьяпас, дополнительно стянуты сотни сотрудников федеральной полиции Мексики. Однако полицейские не получили никаких указаний блокировать движение людей. В субботу, 20 октября, мексиканские власти объявили, что намерены открыть границу для женщин и детей из каравана мигрантов.

Но уже на этот момент многие мигранты, не дождавшись официального пересечения границы из-за длительного оформления, проникли в Мексику в обход пограничных пунктов. На мексиканской территории беженцы получают пожертвования от местных жителей и продолжают свой путь к границе с США. Отметим, что преодолеть им необходимо около 1500 километров.

По данным SkyNews, в данный момент в сторону США движутся приблизительно пять тысяч человек, которые были вынуждены покинуть Гватемалу, Сальвадор и Гондурас из-за нищеты и насилия в этих государствах. Большинство мигрантов - из Гондураса, который является одним из лидеров по числу убийств на душу населения в мире (более 90 убийств на каждые 100 тыс. населения).

Движение колонн мигрантов сопровождается скандированием лозунгов "Si se pudo" или "Yes, we could!" (перефразированный предвыборный лозунг президента США Барака Обамы).

Central American migrants walking to the U.S. start their day departing Ciudad Hidalgo, Mexico. Despite Mexican efforts to stop them at the border, a growing throng of Central American migrants resumed their advance toward the U.S. Their numbers swelled to about 5,000 overnight. pic.twitter.com/udHoynPsRZ