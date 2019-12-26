25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан. СССР ввязался в войну, которая растянулась на десять лет. О помощи Соединенных Штатов Америки моджахедам, воевавшим против советских войск, написано много книг и снят не один фильм. Но до сих пор мало кто знает, что в той войне активно участвовала разведка ФРГ. DW - о темной странице холодной войны.

Операция "Летний дождь" в Афганистане

"Летний дождь" - так называлась строжайше засекреченная операция под руководством Федеральной разведывательной службы (BND), в которой участвовали и спецподразделения бундесвера. Детали операции стали известны публике лишь в 2013 году, когда о "Летнем дожде" рассказали немецкие СМИ - издание Die Welt и общественно-правовой телеканал ZDF. Журналистам удалось побеседовать с несколькими бывшими и действующими сотрудниками германских спецслужб. Благодаря этим разговорам журналисты выяснили, что афганская миссия длилась много лет и считается одной из самых успешных в истории BND. Об операции "Летний дождь" высокопоставленные чиновники спецслужб и правительства ФРГ предпочитают не говорить до сих пор.

Когда СССР в 1979 году ввел войска в Афганистан, это должно было стать краткосрочной операцией, но советские войска увязли на Гиндукуше. В 1981 году в игру вступила германская BND - с одной четко сформулированной целью - собрать как можно больше информации о военной технике Советской армии. На тот момент Афганистан был единственным местом военного противостояния между Западом и Востоком, объяснили бывшие сотрудники спецслужб.

Сотрудники разведки ФРГ под видом моджахедов и санитаров

Операции выглядели так: сотрудники разведки и спецназа бундесвера сопровождали афганских оппозиционеров-моджахедов во время их столкновений с боевыми частями Советской армии. Переодетые в моджахедов немцы стремились незаметно собрать образцы вооружений, которые оставались лежать на поле боя.

Их интересовало все, но особенно образцы новейшего советского оружия, которое проходило проверку в Афгане: новые виды брони на технике, боеприпасы, в том числе урановые снаряды, боеголовки для ракет, приборы ночного видения и системы навигации. Моджахеды могли рассчитывать на хороший гонорар от германской разведки, если находили интересующие BND образцы оружия.

Затем военную технику перевозили в Пакистан. Вторжение советских войск вызвало огромную волну беженцев в соседнюю страну. Немецкий бундесвер оказывал помощь беженцам из Афганистана. В одной из пакистанских деревень был развернут мобильный госпиталь, куда отправили спецтранспорт с новейшей медицинской техникой. Но спецтранспорт был двойного назначения: помимо медицинского, там было и оборудование для анализа вооружений. Замаскированные под санитаров немецкие эксперты изучали советскую военную технику. После анализа ее отправляли для испытаний в Германию - посылки с образцами оружия высылали практически каждую неделю.

Спецы из ФРГ старались не попасть в плен к войскам СССР

Когда в 2013 году об операции стало известно, многие бывшие военнослужащие бундесвера признались, что шли на огромный риск. Руководство требовало всеми возможными способами избежать попадания в плен к военным из СССР. Немецкие военные специалисты не носили при себе опознавательных знаков, чтобы их не идентифицировали как сотрудников германских спецслужб. Приказ не сдаваться в плен живым, по воспоминаниям бывших спецназовцев и разведчиков, никто не произносил вслух, но всем и так это было понятно. При этом маскироваться под моджахедов в этой операции было недостаточно: повстанцы требовали участия немецких спецов в боевых действиях.

По воспоминаниям бывшего руководства спецслужб, операция "Летний дождь" обходилась Германии в 250 тысяч дойчмарок ежегодно. Эти расходы в федеральном бюджете не были зарегистрированы отдельной строкой - кроме правительства ФРГ об операции в стране не знал никто. Военные операции бундесвера за рубежом требуют одобрения парламента ФРГ, но бундестаг не проинформировали, воспользовавшись тем, что закон не требует согласия парламентариев на операции BND.

Письменных свидетельств о проведении операции "Летний дождь" практически не осталось - слишком велик был риск, что из бумаг о ней узнают не только в СССР, но и в самой Германии. В 1980-е годы на волне антивоенных протестов и отрицательного отношения к зарубежным миссиям бундесвера это был бы огромный скандал, уверены бывшие сотрудники германских спецслужб. Первая официальная зарубежная миссия бундесвера началась спустя много лет после окончания войны в Афганистане - в 1995 году в Боснии и Герцеговине.