25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан. СССР ввязался в войну, которая растянулась на десять лет. О помощи Соединенных Штатов Америки моджахедам, воевавшим против советских войск, написано много книг и снят не один фильм. Но до сих пор мало кто знает, что в той войне активно участвовала разведка ФРГ. DW - о темной странице холодной войны.
Операция "Летний дождь" в Афганистане
"Летний дождь" - так называлась строжайше засекреченная операция под руководством Федеральной разведывательной службы (BND), в которой участвовали и спецподразделения бундесвера. Детали операции стали известны публике лишь в 2013 году, когда о "Летнем дожде" рассказали немецкие СМИ - издание Die Welt и общественно-правовой телеканал ZDF. Журналистам удалось побеседовать с несколькими бывшими и действующими сотрудниками германских спецслужб. Благодаря этим разговорам журналисты выяснили, что афганская миссия длилась много лет и считается одной из самых успешных в истории BND. Об операции "Летний дождь" высокопоставленные чиновники спецслужб и правительства ФРГ предпочитают не говорить до сих пор.
Когда СССР в 1979 году ввел войска в Афганистан, это должно было стать краткосрочной операцией, но советские войска увязли на Гиндукуше. В 1981 году в игру вступила германская BND - с одной четко сформулированной целью - собрать как можно больше информации о военной технике Советской армии. На тот момент Афганистан был единственным местом военного противостояния между Западом и Востоком, объяснили бывшие сотрудники спецслужб.
Сотрудники разведки ФРГ под видом моджахедов и санитаров
Операции выглядели так: сотрудники разведки и спецназа бундесвера сопровождали афганских оппозиционеров-моджахедов во время их столкновений с боевыми частями Советской армии. Переодетые в моджахедов немцы стремились незаметно собрать образцы вооружений, которые оставались лежать на поле боя.
Их интересовало все, но особенно образцы новейшего советского оружия, которое проходило проверку в Афгане: новые виды брони на технике, боеприпасы, в том числе урановые снаряды, боеголовки для ракет, приборы ночного видения и системы навигации. Моджахеды могли рассчитывать на хороший гонорар от германской разведки, если находили интересующие BND образцы оружия.
Затем военную технику перевозили в Пакистан. Вторжение советских войск вызвало огромную волну беженцев в соседнюю страну. Немецкий бундесвер оказывал помощь беженцам из Афганистана. В одной из пакистанских деревень был развернут мобильный госпиталь, куда отправили спецтранспорт с новейшей медицинской техникой. Но спецтранспорт был двойного назначения: помимо медицинского, там было и оборудование для анализа вооружений. Замаскированные под санитаров немецкие эксперты изучали советскую военную технику. После анализа ее отправляли для испытаний в Германию - посылки с образцами оружия высылали практически каждую неделю.
Спецы из ФРГ старались не попасть в плен к войскам СССР
Когда в 2013 году об операции стало известно, многие бывшие военнослужащие бундесвера признались, что шли на огромный риск. Руководство требовало всеми возможными способами избежать попадания в плен к военным из СССР. Немецкие военные специалисты не носили при себе опознавательных знаков, чтобы их не идентифицировали как сотрудников германских спецслужб. Приказ не сдаваться в плен живым, по воспоминаниям бывших спецназовцев и разведчиков, никто не произносил вслух, но всем и так это было понятно. При этом маскироваться под моджахедов в этой операции было недостаточно: повстанцы требовали участия немецких спецов в боевых действиях.
По воспоминаниям бывшего руководства спецслужб, операция "Летний дождь" обходилась Германии в 250 тысяч дойчмарок ежегодно. Эти расходы в федеральном бюджете не были зарегистрированы отдельной строкой - кроме правительства ФРГ об операции в стране не знал никто. Военные операции бундесвера за рубежом требуют одобрения парламента ФРГ, но бундестаг не проинформировали, воспользовавшись тем, что закон не требует согласия парламентариев на операции BND.
Письменных свидетельств о проведении операции "Летний дождь" практически не осталось - слишком велик был риск, что из бумаг о ней узнают не только в СССР, но и в самой Германии. В 1980-е годы на волне антивоенных протестов и отрицательного отношения к зарубежным миссиям бундесвера это был бы огромный скандал, уверены бывшие сотрудники германских спецслужб. Первая официальная зарубежная миссия бундесвера началась спустя много лет после окончания войны в Афганистане - в 1995 году в Боснии и Герцеговине.
Власти Ирана опровергли сведения об отключении интернета в стране
Министерство информационно-коммуникационных...
Президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России (5)
На Украине установили запрет на импорт электричества...
К годовщине вторжения СССР в Афганистан: что покупала у моджахедов немецкая разведка (5)
40 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Только...
Китай осуждает появление в США космических войск (5)
Вашингтон проводит "гонку вооружений в космосе", а тот...
TOP новостей
За компенсацию после сдачи старого авто можно купить велосипед или самокат
Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис...
Клайпедчане полгода не получают зарплаты, не помогают даже приставы
Желание заработать завершилось конфликтом с...
Каунасские мебельщики кризиса не боятся: инвестиции составили 53 млн. евро и это не все
Бизнес в Литве все чаще говорит о приближении...
Сразу после Рождества погода изменится - прогнозируют снег (2)
Во второй день Рождества появятся первые признаки зимы....
Вильнюс, Каунас и Клайпеда потратили более 800 тысяч евро на рождественские украшения (58)
На рождественские украшения Вильнюс , Каунас и...