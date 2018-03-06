Как заявил коммерческий директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко, компания за сутки заместила весь газ, который должен поставляться от "Газпрома", на газ из Европы. Но теперь "Нафтогаз" вынужден закупать газ дороже: средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения по решению Стокгольмского арбитража) на 33,9%.
"Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации", — написал Витренко в "Фейсбуке".
"Газпром" в ответ заявляет, что подал Украине через Стокгольмский арбитраж официальное уведомление о начале расторжения газовых контрактов.
Иск по новому делу будет рассматривать другой состав арбитров, сказал зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.
К чему приведет новая газовая война?
В чем суть контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза"?
"Газпром" и "Нафтогаз" подписали десятилетний контракт на поставки и транзит российского газа в 2009 году. Контракт предусматривал определенный объем газа, который должен был закупать "Нафтогаз" — 52 млрд кубометров ежегодно — с 2010 года.
Но "Нафтогаз" с 2012 года перестал выбирать весь объем.
А с 2015 года он и вовсе не закупает газ напрямую у России, заменив его реверсными поставками из Европы.
О чем они спорили друг с другом?
Летом 2014 года "Нафтогаз" и "Газпром" обратились с исками друг другу.
"Нафтогаз", в частности, хотел пересмотреть цену на газ задним числом и соответственно взыскать переплату за газ, а также отменить условие "бери или плати", которое было прописано в контракте. Оно предполагает, что покупатель газа обязуется заплатить продавцу определенную сумму вне зависимости от того, сколько газа он купит.
"Газпром" же хотел оплаты долга за поставленный газ и компенсации по принципу "бери или плати" за четыре года — 2012-2016.
Еще одно разбирательство касалось транзита газа.
Две тяжбы длились больше трех лет: суд о долгах за газ — с июня 2014-го по декабрь 2017 года, по контракту на транзит — с октября 2014-го по февраль 2018-го.
В итоге арбитры в 10 раз снизили годовые контрактные обязательства Украины по закупке газа по принципу "бери или плати" — страна должна будет покупать 5 млрд кубометров газа.
Кроме того, по решению арбитража, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку объемов газа для транзита в 2009-2017 годах.
С учетом решения по другому спору "Газпром" оказался должен украинской компании 2,56 млрд долларов.
"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины, — так прокомментировал решение Алексей Миллер. — В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным".
В "Газпроме" сразу после решения Стокгольмского арбитража сообщили, что полностью вернули "Нафтогазу" предоплату по контрактам за март. Это объяснили отсутствием дополнительного соглашения о поставках.
Чем и ради чего рискует "Газпром"?
После заявления "Газпрома" о расторжении контрактов спотовые цены на газ 2 марта резко выросли — до 750 долларов за тысячу кубометров, но уже на следующий день упали почти в два раза.
На утренних торгах 5 марта акции "Газпрома" подешевели на 1,1%. Инвестиционная группа "Атон" связывает падение именно с обострением газового конфликта с Украиной. Однако, как утверждают брокеры, масштабного влияния на финансовые результаты компании это снижение не окажет.
Аналитики агентства S&P считают, что больших перерывов в поставках газа через Украину не будет, но отмечают, что отсутствие надежного транзитного соглашения — фундаментальный риск для экспортных поставок и рыночной позиции "Газпрома".
Сомнения в надежности поставок снижают привлекательность трубопроводного газа "Газпрома". Это может повлиять на решения европейских регулирующих органов о целесообразности строительства альтернативных газопроводов из России в Европу, считают в агентстве.
Пока что Еврокомиссия не видит проблем с транзитом газа в Европу. "Выполняются все существующие обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС", — говорится в ее заявлении.
Около половины экспорта "Газпрома" в Европу идет через территорию Украины, и зависимость от украинского транзита останется высокой — по меньшей мере до тех пор, пока газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не вступят в строй, написали 5 марта аналитики S&P.
В ближайшее время Швеция, Финляндия и Дания должны дать разрешение на строительство "Северного потока-2".
Эскалация нового "газового конфликта" может привести к большей лояльности со стороны Европы по отношению к строящимся газопроводам в обход Украины, пишет "Коммерсант".
Принципиальная позиция России может быть способом добиться соблюдения собственных условий поставок. Эта практика уже показала свою эффективность, пишет издание.
Так, в начале 2015 года "Газпром" заявил о прекращении транзита через Украину с 2020 года и поставил ЕС ультиматум — "прямо сегодня" построить газопровод для приема газа "Турецкого потока". Вскоре, как говорят источники "Коммерсанта", ключевые потребители российского газа в Западной Европе предложили "Газпрому" построить "Северный поток-2".
Заявления "Газпрома" несущественно скажутся на финансовых результатах и объеме экспорта, но могут быть инструментом смягчения судебного решения и улучшения переговорных позиций по "Северному потоку-2", заявили эксперты БКС.
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