2 марта президента Бразилии поместили под наблюдение после того, как коронавирусной инфекцией COVID-19 заболел его директор по коммуникациям Фабио Вайнгартен.

7 марта Жаир Болсонару и Фабио Вайнгартен посетили резиденцию президента США Мар-а-Лаго, где среди прочего контактировали с Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом. После того, как у Вайнгартена обнаружили COVID-19, в Белом доме заявили, что Трампа и Пенса не станут проверять на коронавирус.