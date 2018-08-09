Йемен: смертоносное нападение на автобус с детьми

Агентство SABA сообщ, большинство жертв составили дети. Удар пришёлся по автобусу учащихся в населенном пункте Дахьян.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). Активная фаза пришлась на момент, когда Саудовская Аравия вторглась в конфликт в марте 2015 года.
По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.
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