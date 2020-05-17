Известный китайский эпидемиолог рассказал о молчании властей Уханя о вспышке коронавируса

"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается (большее) количество людей", - сказал Чжун Наньшань.

По словам эпидемиолога, у него возникли подозрения после того, как официальное число заболевших в Ухане - 41 человек - не менялось на протяжении десяти дней, в то время как уже появлялись данные об инфицированных за рубежом.

Он заявил, что продолжал задавать вопросы местным властям, после чего они "очень неохотно" предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались. Кроме того, тогда же стало известно о заражении 13 медработников.

Хотя Чжун Наньшань и признает занижение числа заболевших на начальном этапе эпидемии, он отвергает обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу. В частности, подобные заявления делал президент США Дональд Трамп, утверждавший, что по числу умерших от COVID-19 лидируют не Соединенные Штаты, а Китай.

Эпидемиолог заявил, что китайские власти усвоили урок из вспышки атипичной пневмонии 17-летней давности, о которой Пекин умалчивал несколько месяцев. По его словам, в этот раз центральное правительство под угрозой наказаний потребовало, чтобы все города и правительственные ведомства сообщали истинное число заболевших.

"Так что... с 23 января, я думаю, все данные ... будут правильными", - добавил Чжун Наньшань.

Ученый также отверг теорию Трампа и госсекретаря США Майка Помпео о том, что коронавирус вышел из лаборатории.

Он привел слова своего "хорошего друга" вирусолога Ши Чжэнли, руководящую лабораторией в Уханьском институте вирусологии, которая назвала эту теорию "нелепой", поскольку в лаборатории нет необходимых для создания искусственного вируса человеческих ресурсов и оборудования. Также Чжун Наньшань утверждает, что китайские медицинские власти в начале февраля проводили проверку в той самой лаборатории и не обнаружили никаких свидетельств "утечки" вируса.

В декабре прошлого года в 11-миллионном Ухане (провинция КНР Хубэй) началась вспышка пневмоний, которые, как выяснилось позднее, были вызваны неизвестным ранее типом коронавируса. Позднее вирус был официально назван SARS-CoV-2, а вызываемое им заболевание - COVID-19. Впоследствии коронавирусная инфекция распространилась в Китае и во всем мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию на фоне распространения COVID-19.

Чжун Наньшань получил международную известность после того, как в 2003 году он обнаружил коронавирус SARS-CoV, вызвавший вспышку "атипичной пневмонии" (SARS/ТОРС). За опровержение официальных заявлений китайских властей, преуменьшавших опасность заболевания. СМИ называют ученого "героем SARS".

Именно Чжун Наньшань, прибывший в Ухань 18 января, спустя два дня публично подтвердил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку, в то время как уханьские власти неделями повторяли, что доказательств этому нет, и называли вспышку "предотвратимой и контролируемой".