Известные политики призывают сделать вакцину от коронавируса бесплатной

Десятки бывших глав государств и правительств выступают за бесплатную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Власти и международные партнеры "должны на мировом уровне гарантировать, что безопасная и эффективная вакцина после появления будет производиться быстро и станет бесплатной для жителей всех стран ", говорится в открытом письме, обнародованном в четверг, 14 мая. Оно было опубликовано в преддверии ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Документ подписали более 140 человек, среди которых - действующий президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, его сенегальский коллега Маки Саль и президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, а также премьер-министр Пакистана Имран Хан. Кроме того, письмо подписали экс-президенты Колумбии Хуан Мануэль Сантос и Польши Александр Квасьневский, а также экс-премьер Португалии Жозе Мануэл Баррозу, бывший глава правительства Великобритании Гордон Браун и экс-премьер Новой Зеландии Хелен Кларк.

В свою очередь, Еврокомиссия (ЕК) настоятельно призывает сделать будущие вакцины против возбудителя заболевания COVID-19 доступными для всех стран. Любая вакцина от SARS-CoV-2 должна стать "глобальным общественным благом", а доступ к ней - "справедливым и универсальным", подчеркнул представитель ЕК.

Sanofi допустила право США на "крупнейший предзаказ" вакцины

Эти заявления прозвучали на фоне высказываний одного из разработчиков вакцины - французской фармацевтической компании Sanofi. Исполнительный директор компании Пол Хадсон 13 мая заявил в интервью Bloomberg, что США, вероятно, получат вакцину раньше остальных стран. Он объяснил их "право на крупнейший предзаказ" тем, что Соединенные Штаты стали первой страной из числа профинансировавших разработку вакцины от французских фармацевтов. Однако президент французского отделения Sanofi сутки спустя в эфире французского телевидения не подтвердил эту информацию.

Между тем сеть международных благотворительных и гуманитарных организаций Oxfam обращает внимание на доступ к медицинским препаратам. Наиболее незащищенные слои населения "десятилетиями оказываются последними в очереди", когда речь идет о доступе к лекарствам, заявила эксперт немецкого отделения Oxfam Сандра Дворак (Sandra Dworack). По оценке организации, создание и распространение вакцины в беднейших странах обойдется в сумму на 25 млрд долларов США меньше, чем четырехмесячный доход 10 крупнейших фармацевтических концернов. В Oxfam призвали финансово поддерживать лишь те компании, которые выпустят на рынок лекарства от COVID-19, не охраняемые патентами.