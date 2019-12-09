Извержение вулкана в Новой Зеландии: по меньшей мере пятеро погибших

Незадолго до извержения несколько туристов прогуливались по краю кратера.
Полиции сообщила об эвакуации 23 человек, но отметила, что сложившиеся условия затрудняют проведение спасательных работ, к которым подключилась новозеландская армия.
Остров является частным, но на него ежедневно приезжают туристы.
December 9, 2019
Извержение началось примерно в 14:11 по местному времени. Майкл Шаде находился в катере, который отправлялся от острова в момент извержения. Он заснял густой поток пепла и дыма, поднимавшийся из вулкана.
В интервью Би-би-си он рассказал, что гулял внутри кратера всего за 30 минут до извержения. "Особой опасности не было, но они уменьшали размер групп людей, отправлявшихся посмотреть на вулкан", - сказал он.
"Мы только сели в катер… и кто-то показал [на извержение], и тогда мы это увидели. Я был просто в шоке. Катер повернул назад, и мы забрали еще несколько человек с пирса", - добавил он.
White Island eruption was also visible on satellite images. ^AJ pic.twitter.com/Cx4LYHr9Ie— MetService (@MetService) December 9, 2019
Извержение попало на видео, снятое со спутника.
С вулкана велась живая трансляция, с кадров которой видно, что в кратере находятся люди, после чего все темнеет.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что на острове и вокруг него было много туристов.
Она сообщила, что полиция проводит спасательную операцию, но из-за падающего пепла попасть на остров крайне сложно.
Замначальника полиции Джон Тимс сообщил, что полиции и спасателям опасно высаживаться на остров. Изначально сообщалось, что на острове и поблизости от него может находиться около 100 человек, но затем эту цифру снизили до 50 человек.
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