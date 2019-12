Извержение вулкана в Новой Зеландии: по меньшей мере пятеро погибших

Незадолго до извержения несколько туристов прогуливались по краю кратера.

Полиции сообщила об эвакуации 23 человек, но отметила, что сложившиеся условия затрудняют проведение спасательных работ, к которым подключилась новозеландская армия.

Остров является частным, но на него ежедневно приезжают туристы.

Извержение началось примерно в 14:11 по местному времени. Майкл Шаде находился в катере, который отправлялся от острова в момент извержения. Он заснял густой поток пепла и дыма, поднимавшийся из вулкана.

В интервью Би-би-си он рассказал, что гулял внутри кратера всего за 30 минут до извержения. "Особой опасности не было, но они уменьшали размер групп людей, отправлявшихся посмотреть на вулкан", - сказал он.

"Мы только сели в катер… и кто-то показал [на извержение], и тогда мы это увидели. Я был просто в шоке. Катер повернул назад, и мы забрали еще несколько человек с пирса", - добавил он.

White Island eruption was also visible on satellite images. ^AJ pic.twitter.com/Cx4LYHr9Ie