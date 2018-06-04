Извержение вулкана в Гватемале: свыше 20 погибших, сотни пострадавших

Поток лавы и грязи сошел на населенный пункт Сан-Мигель-Лос-Лотес в муниципалитете Эскуинтла, который располагается в 40 километрах к юго-западу от столицы. В настоящее время извержение продолжается, число жертв может увеличиться, предупреждают местные власти.
Как отмечает ТАСС, Министерство здравоохранения республики у себя в Twitter заявило, что среди пострадавших есть несколько детей, они получили ожоги третьей степени. Количество пропавших без вести после извержения пока не установлено.
Reuters со ссылкой на генсека гватемальского агентства чрезвычайных ситуаций передает, что река лавы накрыла одну из деревень, сжигая людей. Местные телеканалы между тем публикуют интервью с жительницей, покрытой пеплом с ног до головы. Она утверждает, что счет погибшим будет расти.
Из-за извержения вулкана закрыта единственная взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Ла-Аурора. Из областей, расположенных рядом с вулканом, эвакуированы тысячи человек.
Нынешнее извержение признано одним из самых сильных за последние годы. Пепел выпал в семи муниципалитетах, прилегающих к вулкану.
На всей территории страны между тем объявлен "оранжевый" уровень опасности. В трех департаментах — Чимальтенанго, Эскуинтла и Сакатепекес — введен максимальный, "красный" уровень угрозы.
Согласно оценкам специалистов из Национального института вулканологии, сейсмологии и метеорологии, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км над уровнем моря. К настоящему времени последствия продолжающегося мощного извержения затронули уже более 1,7 миллиона человек.
Volcán de Fuego y sus erupciones… pic.twitter.com/6T9TxQ6hOo— Guía espiritual. (@renato_lechuga) 3 June 2018
Volcanic eruption rocks #Guatemala; fine ash from the volcano is blanketing nearby towns pic.twitter.com/5QCwihpO5F— China Xinhua News (@XHNews) 3 June 2018
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