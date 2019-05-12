Израильский премьер Нетаньяху просит еще две недели на формирование правительства после выборов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на еженедельном заседании кабинета, что намерен попросить у президента страны Реувена Ривлина еще две недели на формирование правительства по итогам выборов 9 апреля, передает ТАСС.
"Как и в прошлый раз при формировании правительства, я намерен попросить продления отведенного срока у президента", - отметил премьер.
"Такое продление не только приемлемо, оно необходимо с учетом ограничений по графику в связи со множеством причин: празднованием Песаха, Днем памяти жертв Холокоста, Днем памяти погибших в войнах за Израиль и жертв террора, Днем независимости Израиля и обострением в области безопасности на границе с сектором Газа", - перечислил Нетаньяху события, которые после 17 апреля не позволяли ему вплотную заняться формированием коалиции.
9 апреля партия "Ликуд" Нетаньяху получила 35 из 120 мест в Кнессете, столько же получил центристский блок "Кахоль Лаван". Ультраортодоксальные партии ШАС и "Яхадут ха-Тора" контролируют в новом парламенте по восемь мест, партия "Наш дом - Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана и "Союз правых партий" - по пять, партия "Кулану" - четыре. Партия "Авода" получила шесть мест, левая партия "Мерец" - четыре, партии израильских арабов "Хадаш-Тааль" и "Раам-БАЛАД" - шесть и четыре парламентских кресла соответственно.
17 апреля президент Ривлин подписал указ о поручении формирования нового кабинета по итогам выборов Нетаньяху. Закон отводит премьеру 42 дня на формирование правительственной коалиции и создание пятого в карьере и четвертого подряд с 2009 года правительства: стандартный срок 28 дней, который истекает 14 мая, и еще 14 дней, которые премьер должен запросить у президента, если он не укладывается в 4 недели.
По результатам выборов Нетаньяху обещает создать коалицию правых и религиозных партий, которая будет контролировать 65 из 120 мест в Кнессете. Если он не сумеет этого сделать за 48 дней, Ривлин может передать право формирования правительства другому депутату, либо объявить повторные выборы.
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