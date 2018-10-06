Поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию не скажется на эффективности израильских ВВС, располагающих американскими стелс-истребителями пятого поколения F-35. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби, являющийся членом военно-политического кабинета Израиля, в который входят ключевые министры правительства.
F-35
© AFP / Scanpix

США, напомним, уже поставили Израилю восемь истребителей F-35 стоимостью 125 млн долларов, еще 33 таких самолета будут переданы ВВС страны до 2021 года.

"Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи на самом деле не ограничивают их эффективность", - рассказал министр в эфире радиостанции Армии обороны Израиля.

"У нас есть малозаметные истребители, эти батареи даже не смогут их отследить", - подчеркнул израильский министр, имея в виду стелс-истребители F-35 американского производства, поставка которых началась в прошлом году.

Отвечая на вопрос, может ли поставка С-300 остановить нанесение Израилем ударов по Сирии, он ответил: "Безусловно, нет".

При этом министр заметил, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 могут быть уничтожены с воздуха и, возможно, на земле. "Несколько месяцев назад мы уже уничтожили сирийскую ракетную батарею", - сказал он, дав понять, что это же может произойти и с С-300.

Что касается возможностей ЗРК С-300, то они давно учитываются Израилем при стратегическом планировании, добавил он.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит нанесение ударов по целям Ирана и поддерживаемого им шиитского движения "Хезболла" на территории Сирии, несмотря на поставки российских систем С-300.

NEWSru.com
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