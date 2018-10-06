США, напомним, уже поставили Израилю восемь истребителей F-35 стоимостью 125 млн долларов, еще 33 таких самолета будут переданы ВВС страны до 2021 года.
"Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи на самом деле не ограничивают их эффективность", - рассказал министр в эфире радиостанции Армии обороны Израиля.
"У нас есть малозаметные истребители, эти батареи даже не смогут их отследить", - подчеркнул израильский министр, имея в виду стелс-истребители F-35 американского производства, поставка которых началась в прошлом году.
Отвечая на вопрос, может ли поставка С-300 остановить нанесение Израилем ударов по Сирии, он ответил: "Безусловно, нет".
При этом министр заметил, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 могут быть уничтожены с воздуха и, возможно, на земле. "Несколько месяцев назад мы уже уничтожили сирийскую ракетную батарею", - сказал он, дав понять, что это же может произойти и с С-300.
Что касается возможностей ЗРК С-300, то они давно учитываются Израилем при стратегическом планировании, добавил он.
На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит нанесение ударов по целям Ирана и поддерживаемого им шиитского движения "Хезболла" на территории Сирии, несмотря на поставки российских систем С-300.
Саудовский принц спрогнозировал уход России с рынка нефтепродуктов (34)
По словам Аль Сауда, спрос на черное золото будет расти...
В Латвии проходят парламентские выборы. Кто победит и как ляжет "русская карта"? (7)
6 октября в Латвии проходят парламентские выборы....
Пропавший в Пекине президент Интерпола, вероятно, задержан китайскими властями
Пропавший президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под...
Израильский министр: российские C-300 в Сирии не смогут справиться с новейшим истребителям F-35 (54)
Поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в...
Белый дом пригрозил Индии санкциями за контракт на поставку российских С-400 (6)
Соединенные Штаты на фоне заключения контракта Москвы...
TOP новостей
Тараканы и крысы – не единственная проблема студентов, живущих в общежитии (80)
Тараканы, клопы, крысы в подвалах, покрытое плесенью...
"Содра" дала месяц на погашение задолженностей: затем начнется процесс взыскания долгов (1)
Жители, которые работают на себя и до сих пор не...
Реакция частного детсада Ландсбергене на критику: расторгли договор с клиентами (13)
"Наших детей выкидывают из детского сада за то, что мы...
Тысячи людей проводили в последний путь жестоко замученного партизана Раманаускасом-Ванагасом (427)
Вся Литва сегодня в Вильнюсе прощается и отдает честь...
Семья из Каунаса никогда не забудет поездку в Паневежис: такого мы не ожидали (6)
Участники проекта "Собери Литву" – семья из Каунаса,...