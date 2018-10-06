США, напомним, уже поставили Израилю восемь истребителей F-35 стоимостью 125 млн долларов, еще 33 таких самолета будут переданы ВВС страны до 2021 года.

"Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи на самом деле не ограничивают их эффективность", - рассказал министр в эфире радиостанции Армии обороны Израиля.

"У нас есть малозаметные истребители, эти батареи даже не смогут их отследить", - подчеркнул израильский министр, имея в виду стелс-истребители F-35 американского производства, поставка которых началась в прошлом году.

Отвечая на вопрос, может ли поставка С-300 остановить нанесение Израилем ударов по Сирии, он ответил: "Безусловно, нет".

При этом министр заметил, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 могут быть уничтожены с воздуха и, возможно, на земле. "Несколько месяцев назад мы уже уничтожили сирийскую ракетную батарею", - сказал он, дав понять, что это же может произойти и с С-300.

Что касается возможностей ЗРК С-300, то они давно учитываются Израилем при стратегическом планировании, добавил он.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит нанесение ударов по целям Ирана и поддерживаемого им шиитского движения "Хезболла" на территории Сирии, несмотря на поставки российских систем С-300.