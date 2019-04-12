В случае успешного завершения миссии лунный аппарат под названием "Берешит" ("Бытие" в переводе с иврита) мог бы стать первым частным космическим кораблем, осуществившим посадку на поверхность Луны.

Внутри космического аппарата размером со стиральную машину находилась капсула с артефактами из Израиля, а также устройство производства NASA, предназначенное для измерения магнитного поля Луны.

Во время посадки, которая транслировалась в прямом эфире израильского ТВ, двигатели аппарата прекратили работу, а затем он упал на поверхность Луны.

За несколько секунд до посадки аппарата "Берешит" на поверхность Луны возникла непредвиденная ситуация: связь с аппаратом была потеряна, сообщает newsru.co.il.

Двигатели аппарата должны были отключиться на высоте пяти метров, чтобы аппарат опустился на поверхность Луны под силой собственной тяжести, но главный двигатель отключился раньше.

"В настоящее время у нас есть проблема с одним из приборов управления, который показывает направление аппарата. У нас пропала связь, - сообщили из диспетчерской, когда аппарат находился на высоте 120 метров. - Ситуация выглядит нехорошо. Мы без основного двигателя, мы теряем высоту. У нас большая потеря высоты", - после этого специалисты сообщили, что аппарат, по всей видимости, разбился.

Перед тем, как упасть на поверхность спутника, "Берешит" переслал в ЦУП свое последнее "сэлфи" на фоне Луны.

Специалисты SpaceIL и IAI по-прежнему пытаются восстановить связь с аппаратом. Вместе с тем представители SpaceIL и IAI объявили, что миссия не увенчалась успехом.

Израиль не стал четвертой страной в мире, осуществившей посадку космического аппарата на поверхность естественного спутника Земли, но стал седьмой страной, достигшей Луны. До сих пор посадку космических аппаратов на Луну успешно провели только три государства: США, Китай и Россия. Ни один из этих аппаратов не был построен частной компанией.

Стоит отметить, что запуск "Берешит" был самой дешевой из подобных миссий.