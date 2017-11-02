Сайт Lebanon24.com пишет, что взрывы были слышны также жителям долины Бекаа. Согласно этому источнику, сирийские ПВО сделали несколько залпов в сторону израильских самолетов.

Ассоциированный с "Хизбаллах" телеканал Al Mayadeen передал, что удар был нанесен "по объекту" в провинции Хомс. Предположительно, целью израильских ВВС был склад с оружием или завод по производству ракет, расположенный в одной из промышленных зон в районе Каламун, к северо-западу от Дамаска.

Сирийская оппозиция заявляет, что были уничтожены вооружения и боеприпасы, предназначавшиеся для "Хизбаллах". Пресс-служба Армии Израиля (ЦАХАЛ) эти сообщения не комментирует.

16 октября ВВС Израиля нанесли удар по сирийской зенитной батарее ЗРК С-200 российского производства, расположенной к востоку от Дамаска. В результате цель была уничтожена. Атака стала ответом на обстрел данной батареей израильских самолетов, которые совершали разведывательные полеты, находясь в воздушном пространстве Ливана.

В сентябре израильские военные нанесли удар по хранилищам химического оружия в провинции Хама, сирийская армия подтвердила, что два человека в результате были убиты. В том же месяце аэропорт Дамаска подвергся 22 сентября удару с воздуха, по территории аэропорта выпустили две ракеты, как сообщали арабские СМИ, удар якобы был нанесен самолетами израильских ВВС.

Израиль в течение последних пяти лет атаковал конвои, которые доставляли оружие "Хизбаллах". Число таких атак, совершенных с 2012 года, уже трехзначное, сказал Haaretz уходящий в отставку командующий ВВС Израиля генерал-майор Амир Эшель.