Информация о сбитом сирийском самолете публикуется израильскими, российскими и западными СМИ.
Руководитель пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что был сбит самолет, вылетевший с авиабазы Т-4 и приближавшийся к границе Израиля. По его словам, ЦАХАЛ неоднократно на разных языках предупреждал пилота этого самолета. Он также сообщил, что был задействован механизм координации с российскими военными в Сирии перед тем, как была дана команда о перехвате.
Сирийское государственное агентство SANA заявляет, что израильская армия атаковала самолет ВВС Сирии, когда тот находился над районом Сайда (сирийская провинция Дараа). Дамаск заявляет, что Израиль таким образом выступил в поддержку террористов.
Оппозиционные сирийские СМИ передают, что подбитый самолет упал (по другой версии, приземлился) на юге Сирии, в районе, контролируемом боевиками антиасадовских сил (возможно, "Исламским государством"). Сведений о судьбе летчика или летчиков пока нет.
Отметим, что речь идет о первом случае перехвата пилотируемого сирийского самолета в воздушном пространстве Израиля с 2014 года. Тогда, по разным данным, был сбит самолет МиГ-21 или Су-24.
На вооружении ВВС Сирии есть следующие самолеты, созданные в советско-российском КБ "Сухой": Су-20, Су-22, Су-24.
В 13:43 в Кацрине и ряде других населенных пунктов на Голанских высотах сработали сирены "Цева адом", предупреждающие о возможном ракетном обстреле или нарушении воздушной границы со стороны Сирии. Сирена была также слышна в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи и долины реки Иордан. Жители Цфата публиковали кадры запуска двух противоракет. Мэрия Цфата подтверждала, что рядом с городом была задействована батарея ПРО. Позже местные советы северных районов Израиля объявили, что опасность миновала, граждане могут вернуться к обычной жизни. Вскоре пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что две ракеты Patriot были выпущены для перехвата самолета "Су" сирийских ВВС.
Напомним, что 23 июля сирены несколько раз был слышны в Верхней Галилее и на Голанах. Позже выяснилось, что в связи с запусками в Сирии ракет "земля-земля" тактического комплекса "Точка", которые летели в сторону израильской территории, была задействована система ПРО "Праща Давида".
Израильская "Праща Давида" против советской "Точки": СМИ о неудачной первой попытке
23 июля 2018 года две противоракеты израильской системы ПРО "Праща Давида" ("Кела Давид") были выпущены в ответ на запуск с сирийской территории нескольких ракет тактическим ракетным комплексом "Точка" (SS-21) советского производства.
ЦАХАЛ впервые задействовал систему "Праща Давида" (она же "Волшебная палочка") против ракет из Сирии и вообще в ходе реальных боевых действий.
Судя по имеющейся информации, ракеты, запущенные сирийскими военными в ходе внутренних боевых действий, поражены не были и упали на территории Сирии.
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