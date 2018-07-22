Особо подчеркивается, что эвакуация этих сирийских граждан через территорию Израиля осуществлялась как исключительный гуманитарный жест. Позже эти люди были доставлены в другую страну.
Командование ЦАХАЛа напоминает, что Израиль не вмешивается во внутренние боевые действия в Сирии и продолжает считать сирийский режим ответственным за все, что происходит в Сирии.
Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон распространил заявление по поводу эвакуации членов сирийской гражданской организации "Белые каски" и их семей по просьбе США, Канады и европейских стран.
В сообщении ЦАХАЛа и МИДа не сказано, сколько человек было эвакуировано из Сирии.
Германское издание Bild пишет, что израильские военные эвакуировали около 800 человек. В публикации сказано, что в ходе этой "исторической эвакуации" правозащитники и их семьи были доставлены к границе Израиля (в район Кунейтры), израильтяне на автобусах в сопровождении полиции и представителей ООН доставили их южнее к границе с Иорданией (видимо, на мост Алленби), после чего эти люди были переданы представителям международных гуманитарных организаций в Хашимитском королевстве.
Иорданское агентство Petra пишет, что 800 эвакуированных сирийцев в дальнейшем будут вывезены в три страны: Великобританию, Германию и Канаду. Вывоз этих людей в страны Запада планируется завершить в течение трех ближайших месяцев. До того времени они будут находиться в специальном охраняемом месте на территории Иордании, заботу о них берет на себя ООН.
Около недели назад стало известно, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность эвакуации из Сирии членов неправительственной организации "Белые каски". Телеканал CNN сообщал, что данная тема может быть затронута на встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время встречи в Хельсинки. Комментариев со стороны Путина или Трампа по этому поводу после переговоров не поступало.
До того Трамп отмечал необходимость эвакуации указанных лиц с представителями других стран на саммите NATO.
Российское агентство ТАСС отмечало, что американские власти выражали обеспокоенность по поводу безопасности группы безоружных добровольцев-спасателей, известной как "Белые каски".
Известно, что в переговоры о возможной эвакуации этих людей из Сирии, помимо США и России, участвовали Великобритания, Франция и Канада. Союзники убедили Вашингтон в необходимости работать с Израилем и Иорданией над предоставлением "Белым каскам" коридоров для эвакуации.
Предполагалось, что из Израиля и Иордании этих людей вывезут в Канаду, Великобританию и Германию.
США финансово поддерживали организацию "Белые каски" ("Сирийская гражданская оборона") с 2013 года. За это время американские власти предоставили этой организации более 33 миллионов долларов.
Организация "Белые каски" сообщала об ударах армии Башара Асада, в результате которых страдали мирные граждане. В частности, эта организация предоставляла данные о применении химического оружия в Думе 7 апреля 2018 года.
Власти России и Сирии неоднократно обвиняли "Белые каски" в распространении дезинформации.
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