Согласно указанным источникам, протест был отозван после того, как Израиль предоставил российской стороне кадры радаров, по которым был ясно видно, что сирийский самолет вторгся в израильское воздушное пространство.
Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", со ссылкой на израильские СМИ пишет о протесте России по этому поводу, но не упоминает о предоставленных израильтянами доказательствах и отзыве протеста.
Москва и Иерусалим не делали официальных заявлений по поводу протеста российской стороны и его урегулирования.
24 июля 2018 года противовоздушные силы Армии обороны Израиля выпустили две ракеты комплекса Patriot по самолету "Су-22" сирийских ВВС. Военные заявляли об успешном перехвате этого самолета, который проник на глубину 2 км в воздушное пространство Израиля.
Руководитель пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что был сбит самолет, вылетевший с авиабазы Т-4 и приближавшийся к границе Израиля. По его словам, ЦАХАЛ неоднократно на разных языках предупреждал пилота этого самолета. Он также сообщил, что был задействован механизм координации с российскими военными в Сирии перед тем, как была дана команда о перехвате.
Сирийское государственное агентство SANA заявляло, что израильская армия атаковала самолет ВВС Сирии, когда тот находился над районом Сайда (сирийская провинция Дараа). Дамаск утверждал, что Израиль таким образом выступил в поддержку террористов.
Оппозиционные сирийские СМИ передавали, что подбитый самолет упал на юге Сирии, в районе, контролируемом боевиками "Исламского государства".
Российское агентство Sputnik сообщало, что один из пилотов, полковник сирийских ВВС Омран Мерей, погиб. Сведений о судьбе второго летчика нет.
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу в своем Twitter прокомментировал ситуацию со сбитым самолетом сирийских ВВС над Голанами: "Наша система противовоздушной обороны идентифицировала самолет ВВС Сирии, вылетевший с авиабазы Т-4 и проникший в воздушное пространство Израиля. Это грубое нарушение Соглашения о разъединении сил 1974 года. Я еще раз повторяю, мы не потерпим вторжения на нашу территорию или ее случайных обстрелов ни с земли, ни с воздуха. Наши военные силы отреагировали соответственно. Мы настаиваем на том, чтобы Сирия строго соблюдала соглашения о разделении сил между нами и ними".
Израиль подал протест в Совет безопасности ООН в связи с этим инцидентом.
Речь идет о первом случае перехвата пилотируемого сирийского самолета в воздушном пространстве Израиля с 2014 года. Тогда, по разным данным, был сбит самолет МиГ-21 или Су-24.
На вооружении ВВС Сирии есть следующие самолеты, созданные в советско-российском КБ "Сухой": Су-20, Су-22, Су-24.
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