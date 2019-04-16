Ученые в лаборатории профессора Таля Двира из Тель-Авивского университета первыми в мире, используя клетки человека, напечатали на 3D-принтере "живое" сердце.
Сердце на 3D-принтере
© Stop kadras

На данном этапе клетки сердца продолжают развиваться. В ходе эксперимента напечатанные сердца будут пересажены животным, чтобы проверить функциональность органа.

Размер сердца составляет около двух с половиной сантиметров - примерно как сердце кролика. Принтер печатал сердце около трех с половиной часов.

Всего в рамках эксперимента были "распечатаны" несколько десятков сердец.

По мнению исследователей, в течение ближайших десяти лет станет возможным с помощью тканей и клеток человека создать для пересадки любой орган.

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