Американский предприниматель-инноватор Нова Спивак, глава биологического проекта "Миссия Ковчег", который в сотрудничестве со SpaceIL и "Аэрокосмической промышленностью Израиля" проводил эксперимент и отправил тихоходок на Луну, разместив их на борту израильского аппарата, абсолютно уверен - они выжили в крушении и находятся сейчас на поверхности спутника Земли.
Это единственные из известных науке существ, которые могут перенести замораживание до абсолютного нуля и нагрев до 150 градусов Цельсия, сильную радиацию, отсутствие кислорода и воды, причем могут выживать так долгие годы и даже десятилетия. Тихоходки не приспосабливаются к экстремальным условиям, а впадают в криптобиоз - глубокую спячку. В этом состоянии, очень похожем на смерть, жизнедеятельность приостанавливается, скорость обмена вещества у них падает до 0,01% от нормальной.
При размере меньше 1 миллиметра "водный медведь" обладает головой и восемью ногами. В жестких условиях животное теряет и голову, и конечности, но затем способно их регенерировать.
Закатанные в янтарь и в скотч
Тихоходку можно высушить. При дегидратации в ее клетках вода замещается белком, что сохраняет клетке жизнеспособность. Чтобы после этого оживить беспозвоночное (генетически близкое к круглым червям), достаточно нескольких капель воды.
В состоянии криптобиоза сотни тихоходок и были помещены учеными на борт космического аппарата "Берешит". Часть из них была заплавлена внутрь искусственного янтаря, часть - приклеена на каптоновый скотч, выдерживающий большие перепады температур.
Мы уверены, что шансы на выживание тихоходок [на поверхности Луны] крайне высоки", - заявил Спивак.
Его фонд составляет запасную коллекцию генофонда живых существ нашей планеты, рассылая биообразцы в разные места Солнечной системы, чтобы был шанс возродить их в случае внезапной катастрофы на Земле.
На "Берешите" также летел на Луну банк научных данных об истории человечества и строении человеческой ДНК, записанных на диск объемом, аналогичным 30 млн бумажных страниц.
Поскольку "водные медведи" еще в 2007 году успешно выжили при эксперименте в открытом космосе, они стали лучшими - и единственными - кандидатами на участие в проекте "Миссия Ковчег".
"Тихоходки идеально подходят для этой задачи - они микроскопические, многоклеточные и одни из самых выносливых существ на Земле", - говорит Нова Спивак.
Но вряд ли тихоходки, упавшие на лунную поверхность при аварии "Берешита", разбежались по ней и осваивают лунные кратеры. Чтобы выйти из спячки, им необходим контакт с водой.
Теоретически возможно при какой-либо высадке на Луну в будущем собрать куски янтаря и клейкой пленки с тихоходками, привезти обратно на Землю и изучить последствия пребывания на Луне для живого организма.
После прошлых экспериментов с выходом в открытый космос тихоходки даже приносили здоровое потомство.
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