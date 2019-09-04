Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки, на которых показаны элементы зенитно-ракетного комплекса С-400, размещенного на авиабазе Акинчи рядом с Анкарой.
Į Turkiją pristatyta S-400 sistema
© AFP / Scanpix

В публикации отмечается, что турецкие военные уже частично развернули ЗРК С-400. В частности, радары установлены и, по всей видимости, готовы к работе, хотя ракеты пока не загружены в пусковые установки. Возможно, турецкие военные готовятся к испытаниям С-400, считают израильские специалисты.

Соглашение о поставках Турции российских ЗРК С-400 было подписано в 2017 году и стали ответом на отказ администрации Барака Обамы поставить Анкаре американские комплексы Patriot. Сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Договор вызвал недовольство США – главного союзника Турции по блоку NATO. США заявляли, что С-400 не только несовместима со стандартами NATO, но и представляет опасность для других систем вооружений альянса. Были высказаны опасения, что они могут стать причиной утечки секретных сведений.

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Первый этап поставок российских зенитных комплексов С-400 в Турцию завершен

Анкара отказалась отменять соглашение. Поставки первого полкового комплекта были начаты 12 июля 2019 года. Результатом этого стало исключение Турции из программы F-35 и отмена соглашения о поставке 100 этих боевых самолетов. Также рассматривается возможность введения санкций.

7 августа турецкая сторона начала приемку первого поставленного Россией первого комплекта. Тогда сообщалось, что процесс займет около двух месяцев, после чего будет подписан акт о приеме-передаче, и ЗРК станет собственностью Турции.

В конце августа Россия начала поставки Турции второго полкового комплекта С-400.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что поставки второго комплекта С-400 будут завершены в апреле 2020 года.

NEWSru.co.il
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