Соответствующее уведомление было передано посланнику ООН по Ближнему Востоку Николаю Младенову и египетским посредникам.

Напомним, что с 9 утра идет заседание военно-политического кабинета в "Кирие" в Тель-Авиве.

Сообщение о созыве военно-политического кабинета было опубликовано после длившегося почти четыре часа совещания премьер-министра Биньямина Нетаниягу с главами силовых структур. В совещании принимали участие министр обороны Авигдор Либерман, глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман, начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот. По сообщению официальных правительственных источников, на совещании были приняты оперативные решения.