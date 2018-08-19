Израильские власти закрыли КПП "Эрец" на границе с сектором Газа в связи с протестами палестинцев, передает ТАСС со ссылкой на газету "Едиот ахронот".
Patikros punktas įvažiuojant iš Vakarų Kranto į Izraelį. Palestiniečiai dirbantys Jeruzalėje skundžiasi, kad kartais ryte tenka prie jo pralaukt po kelias valandas
© Scanpix

"Контрольно-пропускной пункт "Эрец" закрыт в связи с продолжающимися ожесточенными протестами у границы", - приводит агентство их слова. Информации о том, как долго будет закрыт пункт пропуска, не поступало. Как отмечается, КПП останется открыт для прохода больных, а также палестинцев, желающих вернуться на родину.

Газета отмечает, что частичное закрытие КПП, расположенного в северной части сектора Газа, можно рассматривать как символический жест со стороны еврейского государства, так как этот переход практически не используется самими палестинцами. "Эрец" в основном задействован для пропуска в Газу и обратно официальных делегаций, направляющихся в сектор по гуманитарным соображениям, в частности для доставки помощи.

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С 30 марта в прибрежном анклаве проходит так называемый Марш возвращения, в рамках которого каждую пятницу палестинцы устраивают у границы с Израилем протестные выступления, которые регулярно оборачиваются столкновениями и беспорядками.

Параллельно с начала мая стороны с периодичностью один - два раза в месяц обмениваются массированными ударами. Радикалы каждый раз запускают десятки ракет и сотни минометных снарядов по городам юга еврейского государства, в ответ Армия обороны Израиля поражает десятки военных объектов на территории палестинского анклава. Последние двое суток обстрелов и столкновений на границе палестинского приморского анклава не фиксировалось.

NEWSru.com
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