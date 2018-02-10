Израиль закрыл часть воздушного пространства страны

Кроме того, примерно на 20 минут было закрыто воздушное пространство над международным аэропортом им. Бен-Гуриона. Сейчас прием и отправление гражданских самолетов в главной воздушной гавани Израиля осуществляется в нормальном режиме, сообщает ТАСС.

Напомним, в ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по "иранским целям" на территории соседней страны.

В операции участвовали восемь истребителей, которые были встречены массированным огнем ПВО, что означает, что "сирийцы решили вступить в действия, несмотря на то, что атакованы были иранские объекты на их земле", сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

При атаке израильские военнослужащие потеряли истребитель F-16 в северной части страны. Оба пилота катапультировались и были госпитализированы. Один из пилотов получил тяжелые травмы.

Сирийское агентство SANA утверждало, что ПВО страны удалось подбить более одного израильского самолета, однако в Тель-Авиве эту информацию опровергли.

В ответ на огонь сирийских ПВО по израильским самолетам Израилем был нанесен второй удар по целям в Сирии, сообщал NEWSru Israel.

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по сирийской системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии, "были атакованы 12 целей, в том числе - три зенитных ракетных дивизиона и четыре военные иранские цели в Сирии", - сказано в коммюнике пресс-службы ЦАХАЛа.

По словам представителя армии подполковника Йонатана Конрикуса, "израильские самолеты после осуществления второй миссии безопасно вернулись на базы, во время миссии от 15 до 20 зенитных ракет были выпущены по ним, но ни по одному самолету не было зафиксировано попаданий".

Представитель ЦАХАЛа также указал, что со стороны еврейского государства "это были действия оборонительного характера, спровоцированные актом агрессии со стороны Ирана". "Мы будем защищать суверенитет, воздушное пространство и гражданское население Израиля, - сказал он. - Мы в состоянии и намерены давать жесткий ответ всем, кто атакует нас, тем не менее мы не заинтересованы в эскалации ситуации".

Израильские СМИ отмечают, что падение самолета F-16 стало одиннадцатым подобным инцидентом в Израиле с самолетами этого класса за последние 20 лет. Если подтвердится, что самолет был подбит сирийскими ПВО, то речь идет о первом таком инциденте за многие годы.

7 февраля сирийские военные обвинили Израиль в новой воздушной атаке. По данным SANA, самолеты израильских BBC нанесли тогда "несколько ударов по одному из сирийских военных объектов в провинции Дамаск". В начале января сообщалось сразу о трех ракетных ударах израильских BBC по сирийским объектам в течение одной ночи.

В конце января СМИ писали, что президент Сирии Башар Асад заявил президенту России Владимиру Путину, что он больше не потерпит израильских атак, и попросил Москву продать Дамаску зенитно-ракетную систему С-400. Он также якобы угрожал нанести ракетный удар по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

В прошлом месяце Израиль также обвинил Иран в строительстве баз и ракетных заводов в Сирии. Как заявил представитель Израиля при ООН Данни Данон на заседании Совета Безопасности, Иран также строит базы для размещения боевиков "Хизбаллах".