Первоначально о запуске ракеты с израильской территории рассказали жители Цфата и некоторых других населенных пунктов на севере Израиля. В небе, по их словам, был виден след, похожий на тот, что появляется от ракетного снаряда. В СМИ появились сообщения, что речь идет о запуске противоракеты Patriot, сообщает NEWSru Israel.
Позже в ЦАХАЛ подтвердили изданию, что ракета системы ПВО Patriot была выпущена по беспилотному летательному аппарату, входившему в воздушное пространство Израиля со стороны Сирии. В армии не зафиксировали попаданию снаряда в цель. Вероятно, после обстрела беспилотник вернулся в воздушное пространство Сирии.
В ноябре прошлого года Израиль сбил противоракетой Patriot предназначенный для сбора разведданных беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Сирии. Тогда ЦАХАЛ не предоставил официальной информации о типе сбитого БПЛА. При этом западные агентства со ссылкой на израильские армейские источники сообщали, что сбит был дрон российского производства.
Позже эксперт Денис Федутинов предположил, что сбит был беспилотник "Пчела", который первоначально принадлежал российской армии и был поставлен в Сирию. Предположение основывалось на том, что для уничтожения дрона использовались средства ПВО Израиля, которые вряд ли задействовали бы для БПЛА меньшего класса.
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