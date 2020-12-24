Израиль вводит третий за пандемию жесткий карантин

На время празднования католического и православного Рождества (с 17:00 24 декабря до 20:00 25 декабря и с 17:00 6 января до 20:00 7 января) разрешено проведение праздничных месс. На открытом пространстве могут собраться вместе до 100 человек, в помещении численность верующих рассчитывается в зависимости от количества входных дверей: на каждый вход - по 10 человек, не более 10 групп.

Ограничения подразумевают закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек; парикмахерских, салонов красоты и других предприятий сферы услуг. Предприятия и организации, не ведущие прием посетителей, смогут продолжать работу, при этом на рабочих местах должно находиться не более 50% от всех сотрудников. Кафе и рестораны будут работать на доставку.

Гражданам запрещается удаляться от дома более чем на 1 км, принимать гостей, навещать знакомых и родственников. На отрытом воздухе могут собираться до 20 человек, в помещении - до 10. Также вводятся ограничения в общественном транспорте. Детские сады будут работать с 8:00 до 13:00, продолжатся занятия у выпускных классов и в начальной школе. Разрешаются индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния, в том случае, если не используются транспортные средства.

С 27 декабря будет приостановлено действие проекта "острова туризма", в рамках которого работали курорты Эйлата и Мертвого моря. Локдаун может быть продлен, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения в стране не снизится до тысячи, а индекс репродукции коронавируса - до 1.

С 23 декабря Израиль запретил въезд в страну иностранным гражданам, а для прибывающих домой израильтян ввел обязательный бесплатный карантин в гостинице. Исключения предусмотрены только для несовершеннолетних до 17 лет, прилетевших без сопровождения взрослых; граждан старше 70 лет и пожилых людей, нуждающихся в уходе, людей с медицинскими проблемами, не позволяющими им жить в гостинице.

Также от прохождения карантина в гостинице могут быть освобождены родители детей младше 10 лет и люди с заверенной Минздравом справкой о перенесенном коронавирусе. Во время пребывания в гостинице запрещается покидать номер и принимать посторонних людей, включая других постояльцев. Убираться в номере нужно будет самостоятельно.

Проходящим карантин предоставят трехразовое питание в одноразовой посуде. Заказывать еду из ресторанов запрещено, но можно принимать посылки от близких, кроме алкоголя.