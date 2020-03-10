Все приезжающие в Израиль должны провести две недели в условиях домашнего карантина, объявил в понедельник, 9 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Это решение касается граждан всех стран и принято в целях сдерживания распространения эпидемии коронавируса. Оно вступило в силу с 20:00 понедельника и будет действовать в течение двух недель.
Ранее эти меры касались только путешественников, прибывающих из нескольких стран, наиболее пораженных инфекцией, теперь они распространились на любого человека, въезжающего в Израиль. При этом неграждане Израиля должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения двухнедельного карантина. В противном случае, им не будет разрешен въезд.
Израильские СМИ подсчитали, что введённый карантин для всех въезжающих затронет 300 тысяч граждан из 9-миллионного населения Израиля. Телеканал Kan сообщил, что карантин затронет и Моссад: оперативникам разведки приказано оставаться дома в течение двух недель после возвращения с заданий.
По последним данным, в Израиле зафиксировано 42 случая заражения коронавирусом, на палестинских территориях это число достигло 25. Один из заболевших, 38-летний водитель автобуса из Восточного Иерусалима в критическом состоянии. Известно, что он заболел после общения с группой греческих паломников.
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