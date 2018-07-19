В основе идеи авторов законопроекта лежала необходимость сбалансировать демократический аспект характера государства, закрепленный в Основном законе о чести и свободе, принятом в 1992 году, с еврейской составляющей.

Идея принятия этого закона появилась в 2011 году. Первые предложения по законопроекту были разработаны в Институте сионистской стратегии. Позднее депутат Ави Дихтер, входивший тогда в состав фракции "Кадима", представил на рассмотрение Кнессета вариант законопроекта, под которым подписались многие парламентарии от его партии. Однако под давлением главы "Кадимы" Ципи Ливни закон был отозван.

В Кнессете 20-го созыва депутат Дихтер (перешедший в "Ликуд") вновь представил вариант законопроекта. В июле 2017 года была создана специальная депутатская комиссия, во главе с депутатом Амиром Оханой ("Ликуд"), которой было поручено разработать окончательную редакцию законопроекта.

После длительных дискуссий закон был утвержден.

В окончательной редакции закон является в основном декларативным. В нем говорится о том, что "государство Израиль является национальным государством еврейского народа, где он осуществляет свое естественное религиозное, культурное и историческое право на самоопределение". В законе отмечается, что еврейскому народу принадлежит исключительное право на национальное самоопределение в государстве Израиль.

Партия "Байт Иегуди" требовала внести в текст параграф об использовании элементов еврейского права в судебной системе Израиля. Однако под давлением партий "Кулану" и НДИ этот параграф был удален.

В законе оговаривается символика государства: имя, флаг, герб и гимн.

"Единый и неделимый Иерусалим является столицей государства Израиль", – говорится в законе. Поскольку данный закон имеет силу Основного закона, этот параграф ставит дополнительное препятствие перед возможностью раздела города в случае политического соглашения.

Статусом государственного языка, в соответствии с этим законом, обладает исключительно иврит. Арабский язык имеет статус особого языка. В то же время в законопроекте говорится о том, что данный параграф не отменяет статуса, который на практике имеет арабский язык на момент вступления законопроекта в силу. Параграф, касающийся статуса арабского языка, вызвал особо острую дискуссию.

Этим законом государство берет на себя обязательство заботиться о благе евреев и израильтян, "оказавшихся в беде за границей из-за принадлежности к еврейскому народу или из-за обладания израильским гражданством". "Израиль будет открыт для приема алии из любой страны рассеяния", – говорится в законе.

Государство обязалось обеспечить сохранение связи между Израилем и еврейским народом в диаспоре, а также сохранение культурного, религиозного и исторического наследия еврейского народа в диаспоре.

"Государство считает поселенчество национальной ценностью, и будет действовать с целью создания населенных пунктов, их развития и укрепления", – говорится в параграфе 7, вызывавшем ожесточенные дискуссии. Напомним, что изначально этот параграф предусматривал предоставление права на создание населенных пунктов на основе национального критерия. Параграф был изменен на фоне критики со стороны общественных деятелей и юридических структур.

Еврейский и грегорианский календари получают в соответствии с этим законом равный статус официальных.

Шаббат и еврейские праздники объявляются официальными днями отдыха в Израиле. За неевреями сохраняется право использовать другой день для отдыха.

В законе подчеркивается, что он имеет статус Основного закона, а значит может быть отменен только иным равным по значению. Этот пункт вызывал недовольство ультраортодоксальных фракций, традиционно возражающих против принятии Конституции и конституционных законодательных актов. Незадолго до утверждения закона глава правительственной коалиции Давид Амсалем ("Ликуд") направил письмо депутатам от фракции "Яадут а-Тора", в котором обязался внести изменения в текст законопроекта в том случае, если он приведет к тому, что статус-кво будет по какой-либо причине изменен.

Обсуждение закона во втором и третьем чтениях продолжалось почти 12 часов. 62 депутата проголосовали за законопроект, 55 депутатов голосовали против. Ави Дихтер заявил после утверждения закона: "Мы сделали это. Мы завершили то, что начали Герцль и Бен Гурион. Мы переживаем исторический момент, который будут помнить на протяжении многих лет".