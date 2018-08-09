Израиль сообщил о 150 запущенных из сектора Газа ракетах

На границе Израиля и сектора Газа произошла новая вспышка насилия. Палестинские боевики выпустили 150 ракет по израильской территории, сообщили в армии Израиля вечером в среду, 8 августа.
Summary until now:
🔺 Approx. 150 rockets launched from Gaza at Israel
🔺 Iron Dome intercepted 25 launches
🔺 We responded by targeting a cement factory used by Hamas to build terror tunnels, a maritime terror tunnel shaft, & several terror sites in military compounds— IDF (@IDFSpokesperson) 9 August 2018
25 ракет были перехвачены, большинство остальных снарядов упали на открытой местности, отмечается в более раннем сообщении. Часть ракет пришлась по городу Сдерот на юге Израиля. В результате ракетных ударов ранения получил один человек. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное исламиское движение ХАМАС.
В ответ на атаку израильская авиация нанесла удары по более чем 100 целям движения ХАМАС в секторе Газа. По данным палестинских властей, в результате авианалетов погибла беременная женщина и ее полуторагодовалая дочь, а также один член ХАМАС. Еще как минимум восемь человек были ранены.
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