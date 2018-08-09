Израиль сообщил о 150 запущенных из сектора Газа ракетах

Боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по Израилю, а израильская авиация в ответ нанесла удары по целям в секторе Газа. В результате вспышки насилия погибли три человека, не менее девяти ранены. Об этом пишет Deutsche Welle.
© AFP/Scanpix

На границе Израиля и сектора Газа произошла новая вспышка насилия. Палестинские боевики выпустили 150 ракет по израильской территории, сообщили в армии Израиля вечером в среду, 8 августа.

25 ракет были перехвачены, большинство остальных снарядов упали на открытой местности, отмечается в более раннем сообщении. Часть ракет пришлась по городу Сдерот на юге Израиля. В результате ракетных ударов ранения получил один человек. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное исламиское движение ХАМАС.

В ответ на атаку израильская авиация нанесла удары по более чем 100 целям движения ХАМАС в секторе Газа. По данным палестинских властей, в результате авианалетов погибла беременная женщина и ее полуторагодовалая дочь, а также один член ХАМАС. Еще как минимум восемь человек были ранены.

Deutsche Welle
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