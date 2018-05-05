Яалон прокомментировал недавние публикации, согласно котором Россия может безвозмездно передать сирийцам системы ПВО С-300 "Фаворит" для прикрытия от налетов Дамаска и мест размещения авиатехники. Он напомнил, что сирийская ПВО опирается на вооружения советского или российского производства - комплексы С-75, С-200, "Бук", "Панцирь". "С-300 - более могущественная система, и ее появление там нам не по душе. Но так же, как мы готовы и способны преодолевать всю существующую ПВО Сирии, нам следует быть готовыми разобраться и с С-300", - заявил Яалон.

Тем не менее, Тель-Авив не хотел бы, чтобы комплексы "попали в руки сирийцам". "Ранее, когда возникали подобные вопросы, мы задействовали соответствующие каналы для их обсуждения с российским руководством. Я полагаю, что сейчас оно также получает от наших властей сигналы о нежелательности таких поставок", - добавил он.

Его преемник Авигдор Либерман неоднократно грозил уничтожить С-300, если в руках сирийцев они будут использованы против израильских самолетов, которые регулярно наносят удары по целям в соседней стране.

В конце апреля "Коммерсант" писал, что Россия планирует в скором времени начать поставку зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" в Сирию. Минобороны Сирии и "Рособоронэкспорт" подписали контракт о продаже четырех дивизионов ЗРК в варианте С-300ПМУ-2 еще в 2010 году. Однако позже контракт был аннулирован по просьбе Израиля, выражавшего опасения за свое воздушное пространство. В итоге Россия отказалась от сделки и вернула заказчику около 400 млн долларов аванса. Впоследствии эти С-300ПМУ-2 были проданы Ирану.