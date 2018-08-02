Баб-эль-Мандебский пролив, расположенный между Аравийским полуостровом и Африкой, соединяет Красное море с Аденским заливом.
"Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я убежден, что он встретит сопротивление решительно настроенной международной коалиции, в которой поучаствуют все виды израильских вооруженных сил", — заявил Нетаньяху, выступая на базе ВМФ Израиля в Хайфе.
Как сообщает Times of Israel, на прошлой неделе поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы атаковали два саудовских нефтяных танкера, шедших по заливу. "Один из танкеров получил минимальные повреждения, никто не пострадал, о разливе нефти не сообщалось", — приводит издание сообщение саудовской нефтекомпании Aramco.
Саудовская Аравия три года участвует в гражданской войне в Йемене. Недавно коалиция, которую возглавляет Эр-Рияд, начала наступление на порт Ходейда, благодаря которому повстанцы имеют выход к Красному морю. Хуситы и ранее грозились перекрыть пролив.
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