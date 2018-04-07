В связи с массовыми протестами на границе с сектором Газа Израиль прекратил поставку автомобильных шин в этот палестинский регион. Очередная поставка, запанированная на воскресенье, не состоится, все поставки приостановлены на неопределенный срок, сообщил в пятницу, 6 апреля, палестинский представитель со ссылкой на полученное от Израиля уведомление.
Ранее палестинские демонстранты подожгли сотни автомобильных шин на границе с Израилем и атаковали израильских солдат. В результате столкновений были застрелены не менее девяти палестинцев, еще более 1300 были ранены, сообщило министерство здравоохранения в Газе. Для разгона вредоносного дыма от горящих покрышек солдаты применили гигантские вентиляторы и водометы.
По данным израильской армии, в новых акциях протеста участвовали около 20 тысяч палестинцев. Неделю тому назад в ходе предыдущей волны протестов израильтяне убили, по последним данным, 19 демонстрантов. Акции палестинцев за право возвращения на конфискованные у них земли запланированы до середины мая.
14 мая Израиль отмечает 70-летие со дня своего основания. В этот же день США по решению президента Дональда Трампа переведут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе создания израильского государства более 700 тысяч палестинцев лишились своих земельных участков. Эти беженцы и палестинцы, уехавшие позже, общая численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение.
"Скрипали не готовы принимать гостей". Почему Виктории Скрипаль отказали в визе? (54)
Британские власти отказали в предоставлении визы...
Трамп потребовал перестать отпускать нелегальных мигрантов до суда
Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором...
В автомобильной аварии погибли 14 канадских хоккеистов (1)
Молодежная команда "Гумбольдт Бронкос" ехала на матч...
Трамп по-прежнему хочет встретиться с Путиным, несмотря на введение новых санкций против России (32)
В администрации президента США Дональда Трампа...
Израиль прекратил поставку автомобильных шин в сектор Газа (2)
Палестинские демонстранты подожгли сотни покрышек на...
TOP новостей
Количество трагических ДТП растет, специалисты предлагают решение
День безопасности дорожного движения Литва встретила с...
Литовские студенты празднуют День физиков – по Вильнюсу гуляет Дино Завр (9)
Это самый большой студенческий праздник в Литве ,...
Мифы об алкозамках: есть лишь один способ обмана, но кто на это решится (31)
Парламент Литвы в скором времени намерен обсудить...
По ту сторону интервью: девушка услышала от профессора шокирующие заявления (40)
В четверг вечером в социальной сети появилась запись, в...