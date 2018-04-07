Израиль прекратил поставку автомобильных шин в сектор Газа

В связи с массовыми протестами на границе с сектором Газа Израиль прекратил поставку автомобильных шин в этот палестинский регион. Очередная поставка, запанированная на воскресенье, не состоится, все поставки приостановлены на неопределенный срок, сообщил в пятницу, 6 апреля, палестинский представитель со ссылкой на полученное от Израиля уведомление.
Ранее палестинские демонстранты подожгли сотни автомобильных шин на границе с Израилем и атаковали израильских солдат. В результате столкновений были застрелены не менее девяти палестинцев, еще более 1300 были ранены, сообщило министерство здравоохранения в Газе. Для разгона вредоносного дыма от горящих покрышек солдаты применили гигантские вентиляторы и водометы.
По данным израильской армии, в новых акциях протеста участвовали около 20 тысяч палестинцев. Неделю тому назад в ходе предыдущей волны протестов израильтяне убили, по последним данным, 19 демонстрантов. Акции палестинцев за право возвращения на конфискованные у них земли запланированы до середины мая.
14 мая Израиль отмечает 70-летие со дня своего основания. В этот же день США по решению президента Дональда Трампа переведут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе создания израильского государства более 700 тысяч палестинцев лишились своих земельных участков. Эти беженцы и палестинцы, уехавшие позже, общая численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение.
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