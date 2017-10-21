Израиль потребовал разъяснений от России после сожжения флага на форуме в Сочи

Посол Израиля Гарри Корен провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым относительно этого инцидента. "Мы удовлетворены тем, как российские дипломаты и служба безопасности уладили ситуацию", - сказал пресс-атташе посольства Израиля в Москве Алекс Гандлер. По его словам, на встрече прозвучал призыв к властям РФ не допускать подобные провокации в будущем.
16 октября более 100 делегатов сочинского форума молодежи из Ливана "по политическим соображениям" отказались участвовать в мероприятиях из-за присутствующих там израильтян, а одна из руководителей ливанской делегации попыталась сжечь флаг Израиля.
Служба безопасности форума не дала представительнице Ливана сжечь флаг. Впоследствии нарушительницу лишили аккредитации и выдворили за пределы территории проведения фестиваля.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 14 по 22 октября. В России подобный фестиваль проводится в третий раз, но в Сочи проходит впервые. В день открытия мероприятие посетил президент России Владимир Путин.
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