Израиль начинает процедуру по выходу из состава Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), передает NEWSru Israel. Такое поручение дал премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Произошло это на следующий день после голосования Генассамблеи ООН, которая приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей страны.
© Reuters / Scanpix

Нетаньяху поручил израильскому представителю в ЮНЕСКО Кармелю Шама а-Коэну передать генеральному директору организации Одри Азулай письменное заявление о выходе Израиля из этой международной организации. Заявление будет передано Азулай сразу после Рождества.

По правилам организации это означает, что Израиль сможет покинуть ЮНЕСКО в конце 2018 года.

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Решение Тель-Авива основывается на "попытках организации порвать связь между еврейской историей и землей Израиля", цитирует DW заявление представителя израильского МИДа Эммануэля Нахшона. При этом МИД рекомендовал не разрывать связи окончательно, и СМИ пишут, что Израиль может остаться в организации наблюдателем.

США объявили о выходе из ЮНЕСКО 12 октября. Вашингтон указал на "обеспокоенность в связи с ростом задолженности в ЮНЕСКО, необходимости фундаментальных реформ и продолжающегося антиизраильского крена организации". Как и в случае с Израилем, членство США будет приостановлено 31 декабря 2018 года.

В начале декабря Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести туда посольство из Тель-Авива. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть принятое решение. Статус Иерусалима является одним из краеугольных камней израильско-палестинского конфликта. Израиль считает и восточную, и западную части города "вечной неделимой столицей". Палестинцы хотят сделать Восточный Иерусалим столицей их будущего государства.

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