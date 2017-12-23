Нетаньяху поручил израильскому представителю в ЮНЕСКО Кармелю Шама а-Коэну передать генеральному директору организации Одри Азулай письменное заявление о выходе Израиля из этой международной организации. Заявление будет передано Азулай сразу после Рождества.
По правилам организации это означает, что Израиль сможет покинуть ЮНЕСКО в конце 2018 года.
Решение Тель-Авива основывается на "попытках организации порвать связь между еврейской историей и землей Израиля", цитирует DW заявление представителя израильского МИДа Эммануэля Нахшона. При этом МИД рекомендовал не разрывать связи окончательно, и СМИ пишут, что Израиль может остаться в организации наблюдателем.
США объявили о выходе из ЮНЕСКО 12 октября. Вашингтон указал на "обеспокоенность в связи с ростом задолженности в ЮНЕСКО, необходимости фундаментальных реформ и продолжающегося антиизраильского крена организации". Как и в случае с Израилем, членство США будет приостановлено 31 декабря 2018 года.
В начале декабря Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести туда посольство из Тель-Авива. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть принятое решение. Статус Иерусалима является одним из краеугольных камней израильско-палестинского конфликта. Израиль считает и восточную, и западную части города "вечной неделимой столицей". Палестинцы хотят сделать Восточный Иерусалим столицей их будущего государства.
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